“뒤풀이마저 남다르네”…트래비스 스콧, 내한 공연 후 ‘국내 셀럽’들과 한자리

트래비스 스콧이 내한 공연을 마친 후 국내 셀럽들과 어울린 모습이 공개됐다. 왼쪽부터 애니, 구람 바잘리아, 트래비스 스콧, 안야 테일러 조이, 씨엘. 구람 바잘리아 인스타그램 게시물 캡처

트래비스 스콧이 내한 공연을 마친 후 국내 셀럽들과 어울린 모습이 공개됐다. 트래비스 스콧, 씨엘(왼쪽 사진)과 안야 테일러 조이가 자리에 함께한 모습(오른쪽 사진). 구람 바잘리아 인스타그램 게시물 캡처

트래비스 스콧이 내한 공연을 마친 후 국내 셀럽들과 어울린 모습이 공개됐다. 지드래곤, 구람 바잘리아(왼쪽 사진)와 싸이, 트래비스 스콧(오른쪽 사진). 구람 바잘리아 인스타그램 게시물 캡처

미국의 대표 힙합 뮤지션 트래비스 스콧이 내한 공연을 성황리에 마친 후 지드래곤, 싸이, 씨엘, 애니 등 국내 셀럽들과 어울린 모습이 공개됐다.지난 26일 프랑스 명품 패션 브랜드 베트멍의 디렉터 구람 바잘리아는 자신의 소셜미디어(SNS)에 한글로 ‘가족’이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.이 사진에는 스콧이 서울의 한 술집에서 국내 가수들을 만나 시간을 보내는 모습이 담겼다. 특히 ‘퀸스 갬빗’, ‘23 아이덴티티’ 등의 작품으로 잘 알려진 미국 배우 안야 테일러 조이도 함께 참석해 눈길을 끌었다.씨엘은 트래비스 스콧과 함께 소파에 누워 포즈를 취했고, 안야 테일러 조이와 친근한 사이임을 드러내기도 했다. 지드래곤은 구람 바잘리아와 카리스마 넘치는 포즈를 취했다. 싸이는 트래비스 스콧과 나란히 앉아 사진을 찍고, 술자리에서 일어나 술잔을 건배하는 모습도 보였다.신인 그룹 올데이 프로젝트 멤버이자 신세계 외손녀로 알려진 애니도 선글라스를 쓴 채 자리에 함께했다.특히 온라인 커뮤니티 등에는 이날 공연을 관람하러 온 올데이 프로젝트의 모습이 공개됐는데, 애니가 지드래곤을 발견하고 춤추는 장면이 포착돼 누리꾼들의 이목을 끌기도 했다. 앞서 지드래곤은 애니가 SNS에 올린 셀카 사진 게시물에 “후배님 열심히 하세요”라는 댓글을 달아 친분을 나타내기도 했다.트래비스 스콧은 지난 25일 경기 고양종합운동장에서 첫 단독 내한 공연 ‘키르쿠스 막시무스’(TRAVIS SCOTT CIRCUS MAXIMUS in Korea)를 열어 4만 8000여명의 관객을 동원했다.이번 내한 공연은 ‘유토피아’(UTOPIA) 앨범 발매 이후 진행된 ‘키르쿠스 막시무스’ 투어의 일환이다. 2023년 10월부터 시작된 이 월드 투어는 현재까지 76회째 공연을 이어가고 있다. 10월부터 아시아 투어를 진행 중이다. 그간 170만 명의 관객을 동원하고, 2억 930만 달러의 수익을 올려 역대 가장 많은 수익을 거둔 랩 투어로 기록됐다.트래비스 스콧은 2015년 데뷔 앨범 ‘로데오’(Rodeo)가 미국 빌보드 랩 앨범 차트 1위에 오르고, 이듬해 발매한 2집 ‘버즈 인 더 트랩 싱 맥나이트’(Birds in the Trap Sing McKnight)가 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지하며 큰 인기를 얻었다. 2023년 발표한 4집 ‘유토피아’(UTOPIA)도 ‘빌보드 200’과 영국 오피셜 앨범 차트 ‘톱 100’에서 모두 1위를 기록했다.대표곡으로는 ‘goosebumps’, ‘SICKO MODE’, ‘HIGHEST IN THE ROOM’, ‘FE!N’ 등이 있다.최종범 인턴기자