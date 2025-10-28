logo
‘13살 연하’와 결별한 아역배우 출신…김장훈이 반한 이유

입력 2025 10 28 16:38 수정 2025 10 28 16:38
왼쪽부터 가수 김장훈, 김한민 감독, 배우 정준. 김장훈 인스타그램 캡처
왼쪽부터 가수 김장훈, 김한민 감독, 배우 정준. 김장훈 인스타그램 캡처


배우 정준이 사업가로 제2의 인생을 살아가는 근황을 전했다.

가수 김장훈은 지난 24일 자신의 인스타그램을 통해 “동생 (정)준이가 쇼핑몰을 하는데, 너무 좋은 소파와 침대를 정말 착한 가격에 줬다”고 적었다.

그는 이어 “침대 매트리스가 불편했는데 이번 침대는 너무 편해서 숙면도 하고 기상 컨디션이 아주 좋다”며 “소파도 너무 좋다”고 사용 후기를 전했다.

그러면서 “아무리 친한 관계라도 가족 간에도 마음을 자주 표현하는 게 좋은 듯하다. 미안함이든, 고마움이든”이라고 덧붙였다.

김장훈은 이에 그치지 않고 “조만간 저의 침대와 소파, 정준의 쇼핑몰을 공개하겠다”라며 “쇼핑몰이 아주 실하다”라고 정준을 치켜세웠다.

김장훈이 공개한 사진에는 정준과 영화 ‘최종병기 활’, ‘명량’ 등을 연출한 김한민 감독이 함께 있는 모습이었다.

한편 1991년 아역으로 데뷔한 정준은 ‘사춘기’, ‘맛있는 청혼’, ‘무자식 상팔자’ 등 다양한 작품에 출연했다.

2019년 TV조선 ‘연애의 맛3’에 출연하며 파트너였던 김유지와 13살 나이 차이를 극복하고 연인 관계로 발전해 주목받았지만, 2023년 결별 소식이 전해진 바 있다.

