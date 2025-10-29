logo
“트로트 장르 최초”…송가인, 중학교 음악 교과서에 실렸다

정회하 인턴기자
입력 2025 10 29 09:15 수정 2025 10 29 09:15
송가인 인스타그램 캡처
송가인 인스타그램 캡처


트로트 가수 송가인(본명 조은심·38)의 대표곡 ‘가인이어라’(2019)가 중학교 음악 교과서에 수록됐다.

28일 송가인 소속사 제이지스타에 따르면 ‘가인이어라’는 최근 출판된 중학교 ‘음악2’ 교과서에 포함됐다. 교과서 출판사는 도서출판 박영사다.

‘가인이어라’는 이 중 ‘오늘날의 우리 성악’이라는 이름의 소단원에 실렸다. 해당 부분에는 ‘가인이어라’와 함께 “떠는 음, 꺾는 음, 점점 세게(크레셴도), 점점 여리게(데크레셴도)를 악보에 표시하고, 트로트의 시김새를 살려 노래하고 발표해 보자”라고 서술됐다.

제이지스타는 “‘가인이어라’를 통해 학생들이 트로트 장르의 특징과 창법을 공부하고 직접 실습하게 됐다”며 “트로트 곡이 국내 음악 교과서에 등재된 건 이번이 사상 최초”라고 전했다.

도서출판 박영사가 출판한 중학교 ‘음악2’ 교과서 목차 페이지. 송가인의 ‘가인이어라’가 수록돼 있다. 도서출판 박영사 제공
도서출판 박영사가 출판한 중학교 ‘음악2’ 교과서 목차 페이지. 송가인의 ‘가인이어라’가 수록돼 있다. 도서출판 박영사 제공


송가인은 지난 2월 정규 4집 ‘가인;달’을 발매하며 “정통 트로트와 판소리는 비슷한 점이 많다. 나와 떼려야 뗄 수 없는 장르이고, 앞으로도 정통 트로트를 놓지 않고 계속 가져갈 것”이라고 말한 바 있다.

트로트는 기존의 민요 등 전통 음악이 일본의 엔카(演歌)와 미국 대중가요로부터 일부 영향을 받아 형성된 한국만의 대중음악 장르다. 특히 송가인은 고향인 전남 진도에서 판소리로 활동했던 국악 경력자로서 ‘정통 트로트’라는 정체성을 앞세우고 있다.

정회하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
연예의 참견
여기 이슈 뉴스
갓생 살기
