한고은 “주변 실수 용납 못했었다…청담동 숍에서 까탈스럽기로 유명”

배우 한고은이 과거 주변 실수를 용납하지 못할 정도로 까탈스러웠던 시절이 있었다고 고백했다.한고은은 지난 28일 자신의 유튜브 채널을 통해 젊었을 시절 자신의 까탈스러움이 주변 스태프를 힘들게 했었다고 털어놨다.그는 “젊은 시절에 말을 예쁘게 할 줄 몰랐다. 필요한 말만 했다. 상대방의 기분을 배려하지 못했다”고 말문을 열었다.그러면서 “과거에는 ‘선생님, 이렇게 해주시면 안 되냐’가 아니라 ‘이거는 왜 이렇게 하신 거냐’고 했다”며 “직설적인 화법 때문에 스타일리스트가 옷을 가지고 오면 ‘이 옷은 왜 가지고 왔냐’고 물었다”고 회상했다.한고은은 당시 스타일리스트와 20년 넘게 현재까지 함께 일하고 있다. 그는 “스타일리스트가 내 체형에 맞춰 의상을 재단하고, 반납할 때는 복구해서 돌려줬다. 그게 얼마나 힘든 과정인지 몰랐다. 난 다 그렇게 하는 거라고 생각했었다”고 했다.함께 있던 20년 지기 스타일리스트는 “언니가 결혼하고 많이 유해졌다”고 증언했다. 그전에는 어땠냐는 질문에는 “함구하겠다”며 너스레 떨기도 했다.한고은은 “나는 진짜 까탈스러웠다. 인정한다”면서도 “너무 약점이 많은 배우라서 나 자신에게 단호하고 더 몰아붙이는 경향이 있었다. 그래서 주변 스태프도 완벽하지 않으면 용납하지 못했던 것 같다”고 고백했다.또 한고은은 “연예인들 많이 다니는 청담동 숍에서 ‘제일 까탈스러운 연예인 10명’을 꼽았는데, 내가 2등을 했다더라”고 말했다. 이어 “1등이 누구인지 이야기는 들었는데 말은 안 하겠다”고 덧붙였다.이에 오랜 기간 함께 일한 헤어 디자이너가 “한고은과 함께 출장을 나가면 애들이 덜덜 떨었다. 20대 때가 최고였다. 점점 갈수록 유해진 것 같다”고 말하자 한고은은 “나는 30대 초반까지도 약간 정점을 찍었던 것 같다. 너무 힘든 시기였다”고 답했다.한고은은 1995년 엘리트 모델 선발대회로 데뷔했다. 드라마 ‘보디가드’, ‘꽃보다 아름다워’, ‘경성스캔들’ 등에 출연해 이름을 알렸다. 지난 2015년 4살 연하 비연예인 신영수 씨와 결혼했다. 두 사람은 방송을 통해 결혼 생활을 공개한 바 있다.최종범 인턴기자