8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

일본 아이돌 그룹 ‘모든 순간은 너였다.’. ‘모든 순간은 너였다.’ 공식 홈페이지 캡처

일본 아이돌 그룹 NMB48 출신 야마다 나나가 프로듀싱하는 8인조 걸그룹 ‘모든 순간은 너였다.’가 스케줄 이동 중 교통사고를 당해 활동을 일시 중단한다고 밝혔다.‘모든 순간은 너였다.’ 소속사 측은 28일 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “27일 도쿄에서 열린 이벤트 ‘Blue Color Palette WWWX SP’에 출연하기 위해 이동하던 중 차량이 사고를 당하면서 출연을 급하게 취소했다”고 전했다.이어 “멤버들은 사고 직후 병원으로 긴급 이송됐으며, 생명에는 지장이 없음을 확인했다”고 설명했다. 현재 멤버들은 각자 귀가해 안정을 취하고 있는 상태지만, 부상을 당해 치료가 필요한 상태인 것으로 전해졌다.이에 따라 ‘모든 순간은 너였다.’는 향후 1주일간 SNS, 라이브 스트리밍을 포함한 모든 활동을 전면 중단하기로 결정했다.소속사는 “현재 멤버들은 사고의 영향으로 정신적으로 큰 충격을 받은 상태”라며 “멤버들의 심신을 최우선으로 생각하고 있다”고 강조했다.그러면서 “향후 활동 계획에 대해서는 멤버들의 상태를 무엇보다 우선으로 해 결정되는 대로 말씀드리겠다”며 “응원해주시는 팬 여러분께 심려를 끼쳐드려 죄송하다”고 덧붙였다.사고 소식을 접한 팬들은 “무리하지 말고 잘 관리해달라”, “모두가 괜찮아질 때까지 쉬어달라”, “건강하게 만날 수 있는 날을 기다리고 있겠다” 등 응원을 보냈다.뉴스24