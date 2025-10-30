“프레스티지라면서 ×망”…안선영, 항공사 서비스에 ‘불만 표출’

안선영 인스타그램 캡처

코미디언 출신 방송인 안선영(49)이 국내 항공사의 비즈니스석 서비스에 불만을 표출했다.안선영은 지난 29일 소셜미디어(SNS)에 캐나다로 출국하는 모습이 담긴 사진을 공개했다. 수하물 카트에 짐을 잔뜩 싣고 있는 모습도 눈에 띄었다.그러나 기내에 올라탄 뒤로는 게시물 분위기가 급변했다.대한항공 프레스티지석 탑승권을 구매했다는 안선영은 좌석 사진을 올리며 “프레스티지석이라면서 구형이라는 이유로 좌석도 좁아, 칸막이도 없어”라고 했다. 프레스티지석은 대한항공이 자사 비즈니스석에 붙인 이름이다.특히 안선영은 좌석에 설치된 USB형 충전 포트를 가리켜 “휴대폰 충전 케이블 중 USB 타입은 하나도 없는데 ×망(亡)”이라며 불편한 기색을 드러냈다.이어 대한항공의 회원 등급제 명칭 ‘모닝캄’(Morning Calm)을 언급하며 “멤버십 포기하고 싶어지는 모멘트(순간)”이라고도 했다.2013년 비연예인 사업가와 결혼한 안선영은 슬하에 외아들을 두고 있다. 아들은 아이스하키 선수를 꿈꾸며 캐나다에서 활동 중이다. 이후 안선영은 한국과 캐나다 사이를 오가며 생활하고 있다.정회하 인턴기자