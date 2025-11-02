‘방송 중단’ 백종원, ‘617만’ 유튜브도 싹 바꾼다…“채널 개편”

방송 활동을 잠정 중단하고 경영에 전념하겠다고 밝힌 백종원 더본코리아 대표의 유튜브 채널이 대대적인 개편에 들어간다.유튜브 채널 ‘백종원’ 제작진은 지난달 31일 커뮤니티 게시판을 통해 “6년간 함께 해주신 시청자 여러분께 감사드린다”며 “11월 3일부터 더욱 풍성한 콘텐츠를 위해 순차적인 채널 코너 개편을 진행하겠다”라고 밝혔다.‘백종원’ 채널은 2018년 개설된 이후 현재까지 923개의 영상을 공개하며 구독자 617만명을 보유하고 있다. ‘백종원의 쿠킹로그’, ‘백종원의 요리비책’ 등 대표 코너는 1000만회가 넘는 조회수를 기록하며 큰 인기를 얻었다.앞서 백종원 대표는 더본코리아를 둘러싼 각종 의혹에 두 차례 사과문을 발표하고, 유튜브 채널을 통해 “경영에 집중하기 위해 방송 활동을 중단한다”고 밝혔다. 이후 채널에는 백종원 대표 대신 조충현 아나운서와 임태훈 셰프가 출연해왔다.그동안 예능 프로그램 ‘마이 리틀 텔레비전’, ‘집밥 백선생’, ‘백종원의 골목식당’, ‘흑백요리사’ 등에 출연하며 인지도를 쌓아온 백종원 대표는 최근 여러 구설수로 이미지에 타격을 입었다.가맹점주들과 불공정 계약 논란에 이어 ‘빽햄’ 가격 논란, 원산지 허위 표기 의혹 등이 잇따라 불거졌다. 농지법상 국내산 농산물을 주된 원료로 식품을 생산해야 하는 구역에서 외국산 원료로 된장을 생산한 혐의로 검찰에 송치되며 법적 리스크까지 안게 됐다.유승하 인턴기자