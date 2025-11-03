“돌연 사과? 합의·보상 없었다”…이이경 측, 사생활 루머 작성자 고소

소속사 측 “루머 작성자 및 유포자 고소 완료”

돌연 사과한 작성자에 “어떤 합의 시도도 없었다”

배우 이이경. 뉴스1

배우 이이경. SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’

배우 이이경이 최근 불거진 사생활 루머와 관련한 게시물 작성자 및 정보 유포자들을 고소했다.소속사 상영이엔티는 3일 배포한 입장문에서 “관련 게시물의 작성자 및 유포자들에 대해 허위사실 유포 및 명예훼손 혐의로 서울 강남경찰서에 피해 자료 제출 및 고소 접수를 완료했다”고 밝혔다.이어 “소속사는 이번 사안과 관련해 (루머 작성자와) 어떠한 합의 시도 및 보상 논의도 하지 않았다”며 “앞으로도 어떤 형태로도 이를 진행하지 않을 것임을 분명히 밝힌다”고 강조했다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 이이경을 거론하는 폭로성 글이 올라왔다. 자신이 독일인 여성이라고 주장한 A씨는 “이이경과 성적인 내용의 메시지를 주고받았다”는 내용의 글과 함께 이이경과 그동안 나눴다는 카카오톡 대화와 인스타그램 DM(다이렉트 메시지) 내역 등을 공개했다.이로 인해 사생활 논란이 확산되자 소속사 측은 “최근 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 중심으로 게재 및 유포되고 있는 사안과 관련해 허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중”이라며 즉각 대응에 나섰다.이후에도 자신의 폭로가 거짓이 아니라고 거듭 주장해오던 A씨는 “처음에는 장난으로 시작했던 글이 그렇게 많이 관심을 받을 줄 몰랐다. 점점 글을 쓰고 AI(인공지능) 사진을 쓰고 하다 보니 점점 더 실제로 그렇게 제가 생각하게 된 것 같다”며 “이이경 배우님에 대해 악성루머처럼 퍼트리게 돼서 정말 죄송하다”고 돌연 태도를 바꿔 사과했다. 이에 일각에서는 보상을 받고 합의한 것이 아니냐는 추측이 나돌기도 했다.한편 이이경은 지난 2012년 영화 ‘백야’로 데뷔해 드라마 ‘태양의 후예’, ‘고백부부’, ‘으라차차 와이키키’, ‘검법남녀’, ‘내 남편과 결혼해줘’ 등 다수 작품에 출연했다.또 MBC ‘놀면 뭐하니’, SBS플러스·ENA ‘나는 솔로’ 등 여러 예능 프로그램에서도 활약하고 있다.이보희 기자