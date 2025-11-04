여성 이름 옆에 금액…뮤지컬배우 김준영, ‘업소 출입 의혹’에 “모든 작품 하차”

뮤지컬 배우 김준영이 유흥업소 출입 의혹에 휩싸이자 소속사가 “출연 중인 모든 작품에서 하차한다”고 밝혔다.김준영 소속사 HJ컬쳐는 3일 유흥업소 의혹 관련 두 번째 입장문을 배포해 “김준영 배우와 관련해 발생한 사안으로 관객 및 관계자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”며 이같이 전했다.이어 “해당 배우가 여러 작품에 출연 중이었기에 각 제작사 및 관계자 분들과의 신중한 협의가 필요했다”며 “이 과정에서 최종 결정을 확정하고 안내드리기까지 시간이 소요된 점 다시 한번 사과드린다”고 했다.마지막으로 “믿고 응원해주신 모든 분께 책임 있는 모습을 보이기 위한 절차를 진행하던 과정에서 초기 공지와 입장 표명이 미흡하여 실망을 드리게 된 점 진심으로 사과드린다”고 덧붙였다.지난 2일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘사생활 폭로 당한 뮤지컬 배우 소속사의 입장문을 요구합니다’는 제목의 게시물이 올라왔다.글쓴이는 “여자친구로 추정되는 여성의 SNS에 뮤지컬 배우가 유흥업소에 다녔다는 폭로성 사진이 올라왔다. 해당 내용이 사실인지 확인되지 않는다”며 “소속사는 사실 확인 후 즉각적인 입장문을 내달라”고 적었다.게시물에 첨부된 사진에는 여러 여성의 이름 옆으로 금액이 적혀 있는 모습이 담겼다. 이에 누리꾼들 사이에선 유흥업소에 출입한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.논란이 일자 소속사는 3일 첫 입장문을 내며 “최근 소속 아티스트와 관련 온라인상 사실과 다른 내용이 확산되고 있어 회사의 입장을 밝힌다”며 “배우에게 그 어떠한 불법 행위도 없었음을 명확히 밝힌다”고 했다.이어 “무분별한 억측과 확인되지 않은 정보의 확산, 그리고 과도한 확대 해석을 자제해 주시길 요청드린다”며 “악의적인 허위 정보 유포 및 명예 훼손 등 불법적 행위에 대해서는 필요할 경우 법적 조치를 포함해 단호히 대응하도록 하겠다”고 경고했다.김준영은 2019년 뮤지컬 ‘사랑은 비를 타고’로 데뷔했고, 최근 뮤지컬 ‘라흐마니노프’와 연극 ‘아마데우스’ 등에 출연 중이었다. 뮤지컬 ‘이터니티’와 ‘존도우’ 출연도 예정되어 있었다.최종범 인턴기자