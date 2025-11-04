logo
성시경, 매니저 배신에 결국 유튜브 중단선언 “미안합니다”

입력 2025 11 04 11:50
성시경 유튜브 캡처
성시경 유튜브 캡처


가수 성시경이 10년 넘게 함께 일한 전 매니저로부터 금전적 피해를 입은 것으로 알려지며, 유튜브 콘텐츠 업로드를 잠정 중단했다.

4일 성시경의 공식 유튜브 채널 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’에는 “이번 주 유튜브 한 주만 쉴게요. 미안합니다”라는 공지글이 올라왔다. 오랜 기간 신뢰해온 매니저의 배신에 대한 충격으로 인한 결정으로 보인다.

성시경은 그동안 콘서트나 방송 일정이 없는 주에도 꾸준히 유튜브 콘텐츠를 공개해왔다. 이번 중단은 2019년 채널 개설 이후 처음이다.

앞서 3일 소속사 에스케이재원㈜은 “성시경의 전 매니저가 재직 중 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다”며 “정확한 피해 규모를 조사 중이며, 해당 직원은 이미 퇴사한 상태”라고 밝혔다.

성시경은 이날 SNS를 통해 직접 심경을 전했다. 그는 “최근 몇 개월이 참으로 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다”며 “믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 겪었다. 이 나이에 쉽지 않은 일”이라고 털어놨다.

이어 “걱정을 끼치기 싫어 괜찮은 척했지만, 유튜브와 공연을 병행하며 몸도 마음도 목소리도 많이 상했다”며 “이 상황에서 정말 무대에 설 수 있을지 스스로 계속 자문하고 있다”고 전했다.

연말 콘서트 개최 여부에 대해서도 “늦어도 이번 주 내로 결정해 공지하겠다”고 밝혀 향후 활동에 관심이 쏠린다.

성시경은 전 매니저가 출연했던 관련 영상들을 모두 비공개 처리한 상태다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
