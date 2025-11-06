지드래곤, ‘마약 누명’ 입 열었다 “은퇴 생각까지…허탈하고 허무”

그룹 빅뱅의 멤버인 가수 지드래곤(사진)이 ‘마약 투약 누명’ 사건에 관한 심경을 밝혔다. 자료: MBC 손석희의 질문들 방송화면

그룹 빅뱅 멤버인 가수 지드래곤(권지용·37)이 ‘마약 투약 누명’ 사건에 대한 심경을 밝혔다.지드래곤은 지난 5일 MBC 시사교양 프로그램 ‘손석희의 질문들’에서 ‘파워’(2024) 앨범을 언급하다가 “앨범을 내기 1년 전 어떠한 사건에 연루됐다”고 입을 열었다. 2023년 그를 둘러쌌던 마약 투약 누명 사건이다.그해 10월 인천경찰청은 ‘지드래곤이 마약을 투약했다’는 제보를 받았다며 그를 불구속 입건했다. 그러나 지드래곤은 “마약을 투약한 사실이 전혀 없다”며 줄곧 혐의를 전면 부인했고, 수사 중 진행된 간이시약 검사와 정밀감정에서도 모두 음성 판정을 받아 ‘혐의없음’으로 불송치됐다.일각에서는 경찰이 제보자의 진술에만 의존해 무리한 수사를 했다는 지적이 나왔다. 이를 두고 경찰은 “무리한 수사가 아니었다”고 해명했지만, 명확한 증거 없이 내사 단계에서 지드래곤의 이름이 공개된 것을 두고도 비판이 일었다.지드래곤은 이 사건을 두고 “개인적인 의견이나 기분을 말할 곳이 없었다”며 “(내가) 피해자임에도, 내가 억울하다고 하소연하고 싶은 일이 아님에도, 일이 걷잡을 수 없이 커졌다”고 밝혔다. 그러면서 “당시 활동을 쉬던 기간이었는데 2~3개월을 어떻게 보냈는지 모르겠다”고 털어놨다.지드래곤은 이 일로 인해 “허탈함과 허무함”을 느꼈다고 말했다. 그는 “시위할 것도 아니고 기자회견을 열어 입장을 표명하고 싶지도 않았다”며 “고통스러웠고, (거쳐야만 하는) 과정이라고 생각해도 (이런 누명을) 감내해야 한다는 점이 답답했다”고 토로했다. 이어 “차라리 은퇴해 일반인으로 살 수도 있었지만 그럴 만한 이유가 없었다”고 덧붙였다.그는 “다음부터는 이런 사례를 만들지 않아야 한다”며 “내가 가진 음악의 힘을 이용해 미디어를 풍자하고자 했고, 이는 ‘파워’ 앨범에 담은 핵심 메시지였다”고 설명했다.한편 지드래곤은 지난달 31일 경북 라한셀렉트 경주호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상 환영 만찬 공연으로 화제를 모았다.정회하 인턴기자