땅콩, ‘이렇게’ 먹으면 치매 예방…“뇌 혈류 늘고 기억력 쑥”

땅콩. 언스플래쉬

땅콩 섭취군(A)과 대조군(B)의 뇌 혈류량. ‘임상 영양학(CLINICAL NUTRITION)’ 12월호 캡처

껍질째 볶은 무염 땅콩을 꾸준히 섭취하면 인지 기능 개선에 도움이 된다는 연구 결과가 나왔다.네덜란드 마스트리히트대 의료센터 영양·대사·전달 연구팀이 60세 이상 노인 31명(평균 연령 67세)을 대상으로 16주 동안 매일 땅콩 60g을 섭취하도록 한 결과, 땅콩을 먹은 그룹은 그렇지 않은 그룹보다 뇌 혈류량이 3.6% 증가했다.특히 회백질(4.5%), 전두엽(6.6%), 측두엽(4.9%), 피질 영역(4.3%) 등 인지 기능과 밀접한 부위에서 유의미한 뇌 혈류량 증가가 확인됐다. 연구진은 “뇌 혈류량 증가는 뇌혈관 기능 향상을 의미한다”라고 설명했다.소금을 첨가하지 않고 볶은 땅콩을 꾸준히 먹은 결과, 기억력 향상 효과도 관찰됐다. 땅콩을 섭취한 참가자들은 단어 목록을 20분 후 떠올리는 언어 기억력 테스트에서 정확하게 기억한 단어 수가 5.8% 늘었다.또 수축기 혈압이 5mmHg(수은주밀리미터), 맥압이 4mmHg 감소하는 등 심혈관 질환 예방에도 도움이 되는 것으로 나타났다.이 같은 효과는 땅콩에 풍부한 영양 성분 덕분이다. 땅콩에는 혈관 기능 개선에 도움이 되는 L-아르기닌이 다량 함유돼 있으며, 껍질에는 라스베라톨 등 폴리페놀계 항산화 물질이 풍부하다.연구진은 “땅콩에 많이 함유된 불포화지방산과 식이섬유 등도 뇌 혈류 개선에 기여했을 수 있다”라고 말했다.연구 기간 참가자들은 하루 평균 340kcal를 추가로 섭취했지만 체중, 체질량 지수, 허리둘레 등에는 큰 변화가 없었다.연구진은 “땅콩의 포만감이 커 다른 음식 섭취량이 줄었을 가능성이 있다”고 분석했다.연구를 이끈 피터 요리스 교수는 “치매는 전 세계 사망 원인 7위”라며 “우리는 식단이 어떻게 건강한 노화를 돕는지에 관심이 많다. 땅콩은 접근성이 좋고 영양이 풍부하지만, 뇌 건강에 미치는 영향은 상대적으로 덜 알려져 있었다”라고 말했다.그러면서 “이번 연구를 통해 소금을 첨가하지 않은 볶은 땅콩을 꾸준히 섭취하는 것이 뇌혈관 기능을 개선해 기억력 향상으로 이어질 수 있음을 확인했다”고 덧붙였다.해당 연구 결과는 국제 학술지 ‘임상 영양학(CLINICAL NUTRITION)’ 12월호에 게재됐다.유승하 인턴기자