“몰래라도 가겠다” 李대통령, 결국 ‘12·3 시민대행진’ 불참

대통령실 “위해 우려 등 경호 사정”

이재명 대통령이 12·3 비상계엄 사태 1주년인 3일 용산 대통령실에서 ‘빛의 혁명 1주년 대국민 특별성명’을 발표하고 있다. 연합뉴스

12·3 비상계엄 1주년인 3일 서울 여의도 국회 앞에서 열린 ‘12·3 내란외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진’에 참석한 시민들이 응원봉을 들고 있다. 2025.12.3 이지훈 기자

이재명 대통령이 비상계엄 1년을 맞이해 참석하기로 했던 시민대행진 집회에 불참하기로 최종 결정했다.대통령실은 3일 오후 7시 30분쯤 언론 공지를 통해 “이 대통령은 당초 오늘 오후 7시 개최되는 ‘12·3 내란·외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진’에 참여하려 했으나 위해 우려 등 경호 사정으로 최종 불참을 결정했다”고 밝혔다.대통령실은 이 대통령이 직접 무대에 올라 연설하거나 응원봉을 들고 참석하는 방안 등을 검토한 것으로 알려졌는데, 다수 군중이 밀집해 현장 통제가 어려운 집회의 특성상 안전 문제가 발생할 가능성을 배제할 수 없다고 판단한 것으로 보인다.이 대통령은 이날 오전 특별성명을 발표할 때까지만 해도 “시민의 한 사람으로서 조용히 참석해보려 한다. 경호 문제 때문에 안 된다고 막 말려서 제가 몰래 갈 생각”이라며 참석 의지를 밝혔었다. 시민대행진이 오후 7시에 시작한 것을 감안하면 막판까지 참여 여부를 고심했던 것으로 보인다.대통령실은 이 대통령이 최종적으로 불참을 결정한 이유로 “위해 우려 등 경호 사정”이라고 설명했다.이날 시민대행진은 시민단체 ‘내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회’가 주관해 계엄 저지 1주년을 기념하는 행사로 더불어민주당과 조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당도 참여한다.이보희 기자