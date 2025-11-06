이강인, ‘두산가 5세’ 연인과 시계 매장 앞에서 포착…“조수석 문까지 열어줘”

대한민국 축구 국가대표 이강인이 연인인 두산가 5세 박상효씨와 프랑스 파리에서 데이트하는 모습이 포착됐다. 틱톡 갈무리

대한민국 축구 국가대표 이강인(파리 생제르맹)이 연인인 두산가 5세 박상효씨와 프랑스 파리에서 데이트하는 모습이 포착됐다.최근 소셜미디어(SNS)에는 이강인과 박씨의 심야 파리 데이트 현장이 담긴 영상이 공유돼 화제를 모았다.영상에서 두 사람은 명품 시계 브랜드 ‘롤렉스’ 매장을 함께 걸어 나오던 중 자신들을 촬영하는 팬을 보자 조금 떨어져 걸었다.이후 건장한 외국인 경호원은 두 사람을 이강인의 차로 안내했다.이강인은 박씨를 위해 직접 조수석 문을 열어주는 모습도 보였다. 이후 경호원이 문을 열어주자 이강인은 운전대에 탑승해 박씨와 함께 차를 타고 떠났다.앞서 이강인은 지난 5월 프랑스 파리에서 개최된 프랑스 오픈 테니스 경기장에서 박씨와 데이트 중인 모습이 포착되면서 열애설에 휩싸였다.이강인은 같은 달에도 소속팀 파리 생제르맹(PSG)이 유럽챔피언스리그(UCL)에서 우승하자 박씨를 경기장 안으로 들어오게 하는 등 둘의 공개적 연애를 암시하기도 했다. 이강인은 박씨의 손을 잡고 금메달을 걸어주는 제스처를 취해 눈길을 끌기도 했다.1999년생인 박상효씨는 두산가 5세다. 그는 두산그룹 7대 회장을 지낸 박용성 명예회장의 손녀이자, 박진원 두산밥캣코리아 부회장의 딸이다. 현재 프랑스에서 대학원 과정을 밟고 있는 것으로 전해졌다. 이강인의 친누나가 파리 한인 모임을 통해 박씨를 먼저 알게 돼 이강인에게 소개해 준 것으로 알려졌다.최종범 인턴기자