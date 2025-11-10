logo
logo

이종혁 아들 준수, 대입 준비 끝에 ‘이곳’ 최종 합격…아버지 따라 배우 되나

최종범 인턴기자
입력 2025 11 10 14:59 수정 2025 11 10 14:59
이준수 인스타그램 게시물 캡처
이준수 인스타그램 게시물 캡처


배우 이종혁의 아들 이준수가 아버지의 모교인 서울예술대학교에 수시 전형으로 최종 합격했다.

7일 이준수가 다니는 연기학원 공식 소셜미디어(SNS) 계정에는 “일상”이라는 짧은 글과 함께 이준수의 합격통지서가 찍힌 사진이 올라왔다.

사진에 따르면 이준수는 서울예술대학교 공연학부(연기전공)에 수시 신입생 입학전형으로 최종 합격했다.

이준수의 서울예술대학교 합격통지서. 연기학원 공식 계정 사진 갈무리
이준수의 서울예술대학교 합격통지서. 연기학원 공식 계정 사진 갈무리


서울예술대학교는 이종혁을 비롯해 배우 라미란, 류승룡, 이동휘, 조우진 등 수많은 국내 실력파 배우를 배출한 명문 예술 대학이다. 이종혁은 교명이 바뀌기 전인 서울예술전문대 시절 연극과 93학번으로 입학해 전문학사를 취득했다.

앞서 이준수는 배우의 꿈을 가지고 고양예술고등학교 연기과에 진학했다. 최근에는 중앙대학교 공연영상창작학부 연극 연기과, 세종대학교 영화예술학과 연기예술전공에 1차 합격한 근황을 전하기도 했다.

서울예술대학교 로고
서울예술대학교 로고


2007년생인 이준수는 지난 2013년 이종혁과 MBC 예능 ‘아빠! 어디가?’에 함께 출연해 얼굴을 알렸다. 최근에는 SBS 예능 ‘미운우리새끼’에 출연했는데, 당시 키가 194cm에 달하는 것으로 알려져 이목을 샀다.

이준수의 형인 이탁수도 동국대학교 예술대학 연극학부에 진학해 연기를 전공하고 있다.

최종범 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
