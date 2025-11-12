‘하트시그널’ 김지영, 열애 고백 후 ‘연인 신상’ 유포되자 난감…“누군지 말 안 했는데 파묘됐다”

채널A ‘하트시그널4’에 출연한 김지영.

김지영은 11일 SBS 파워FM ‘배성재의 텐’에 출연했다.

김지영은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘김지영’에서 열애 사실을 고백했다.

채널A ‘하트시그널4’에 출연했던 승무원 출신 인플루언서 김지영이 최근 열애 사실을 고백해 화제를 모은 가운데, 온라인에서 비연예인 남자친구의 신상이 공개되자 난감하다는 심정을 드러냈다.김지영은 11일 SBS 파워FM ‘배성재의 텐’에 출연해 최근 온라인상에서 남자친구의 신상 정보가 확산하고 있는 상황에 대해 자신의 생각을 밝혔다.이날 라디오에서 김지영은 “상대에 대해 말을 안 했는데 너무 파묘(특정 인물이나 사안의 과거 정보를 찾아보는 행위) 당했더라”며 “근데 그렇게 사진 막 올려도 되나. 포털 사이트에 사진이 그냥 돌아다니더라”며 난감한 심정을 나타냈다.이에 제작진이 “유명하신 분이지 않냐”고 하자 김지영은 “유명하진 않다. 난 잘 모르겠다”며 멋쩍어했다. 그러면서도 남자친구가 일반인에 가깝지 않냐고 거듭 되물은 뒤 “왜 이렇게 덥냐. 나만 덥나”며 민망해하는 모습을 보였다.배성재가 실시간 댓글 중 “독서 모임 커뮤니티 CEO”를 읽자 김지영은 “오피셜하게 말 안 했는데 그런 댓글 읽으면 안 된다”며 당황스러운 듯 웃었다.이후 댓글에서 김지영의 남자친구가 방송 프로그램에 출연한 적 있다는 제보가 이어지자 김지영은 “거짓말 못 하는데 망했다. 누군지는 이야기하고 싶지 않았는데 너무 파묘를 당했다”고 했다.그러면서 “옛날에 연예인의 친구로 한 번 나왔다더라”며 남자친구의 방송 출연 이력을 밝혔다.앞서 김지영은 지난 8일 자신의 유튜브 채널을 통해 남자친구를 공개했다.그는 영상에서 남자친구와 산책하는 모습을 보여주며, 자막으로 “많은 사람이 ‘만나는 사람이 있냐’고 물어봤는데 그때마다 확신이 생기는 사람이 있으면 이야기하겠다고 했었다. 이미 눈치챈 분도 많을 것 같지만 오늘 그 약속을 지키러 왔다. 다정하고 우직한 사람이다”라며 열애 사실을 고백했다.두 사람은 한 행사장에서 처음 만났으며, ‘하트시그널4’ 출연자 이주미의 소개로 연결된 것으로 알려졌다.온라인상에서는 김지영의 남자친구가 국내 독서 커뮤니티 플랫폼 창업자라는 추측이 제기되고 있다.최종범 인턴기자