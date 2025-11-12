logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[단독] ‘불꽃야구’ 이대은♥트루디, 11일 득남…“가족 위해 더 열심히”

이보희 기자
입력 2025 11 12 18:27 수정 2025 11 12 18:31
기사 소리로 듣기
다시듣기
야구선수 출신 방송인 이대은(36)과 래퍼 트루디(김진솔·32) 부부가 지난 11일 첫 아들을 품에 안았다. 서울신문
야구선수 출신 방송인 이대은(36)과 래퍼 트루디(김진솔·32) 부부가 지난 11일 첫 아들을 품에 안았다. 서울신문


야구선수 출신 방송인 이대은(36)과 래퍼 트루디(김진솔·32) 부부가 첫 아들을 품에 안았다.

이대은은 12일 서울신문과의 통화에서 “지난 11일 오후 트루디가 3.1㎏의 아들을 출산했다”며 “산모와 아이 모두 건강하다”고 전했다.

2021년 12월 결혼한 두 사람은 4년 만에 아들을 얻게 됐다.

이대은은 “금똥이(태명)가 생각했던 것보다 더 귀엽다”면서 “앞으로 가족을 위해 더 열심히 일해야겠다는 생각이 든다”고 소감을 밝혔다.

국가대표 투수 출신인 이대은은 미국, 일본, 한국 프로야구 무대를 거쳐 은퇴 후 방송 활동을 이어오고 있다. 현재 스튜디오C1 ‘불꽃야구’에 출연 중이며, 유튜브 채널 ‘품 POOM’의 프로그램 ‘선수들’에서 MC를 맡고 있다.

트루디는 Mnet ‘언프리티 랩스타2’에서 우승하며 이름을 알렸으며 ‘Lonely’, ‘OKAY’ 등의 앨범을 발표했다. 최근까지 SBS ‘골 때리는 그녀들’에서 활약했다.

결혼 후 두 사람은 tvN ‘우리들의 차차차’, TV조선 ‘이번 생은 같은 편’ 등 부부 예능 프로그램에 함께 출연하며 화제를 모았다.

오는 22일 오전 10시에는 유튜브 채널 ‘금똥이네’ 오픈을 앞두고 있다.

유튜브 채널 ‘금똥이네’
유튜브 채널 ‘금똥이네’


이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “54년 만에 처음”…홍석천 ‘25살 연하’ 남장여자와 스킨십 포착

    thumbnail - “54년 만에 처음”…홍석천 ‘25살 연하’ 남장여자와 스킨십 포착

  2. 63세 맞아? 한효주 엄마 연예인 데뷔…“딸보다 예쁜 얼굴”

    thumbnail - 63세 맞아? 한효주 엄마 연예인 데뷔…“딸보다 예쁜 얼굴”

  3. MC몽, ‘히틀러 초상화’ 논란까지 적극 해명…분노하며 공개한 사진

    thumbnail - MC몽, ‘히틀러 초상화’ 논란까지 적극 해명…분노하며 공개한 사진

  4. “스친 뒤 100m 쫓아가”…日 길거리서 여중생 덮친 한국인 50대男 체포

    thumbnail - “스친 뒤 100m 쫓아가”…日 길거리서 여중생 덮친 한국인 50대男 체포

  5. 바가지 논란에…광장시장 상인 “그 유튜버 못됐다, 욕이 절로 나와”

    thumbnail - 바가지 논란에…광장시장 상인 “그 유튜버 못됐다, 욕이 절로 나와”

  6. “지금 길에서 대변 보는 건가요?” 눈을 의심…경복궁 앞 무슨 일

    thumbnail - “지금 길에서 대변 보는 건가요?” 눈을 의심…경복궁 앞 무슨 일
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved