logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

손연재 ‘둘째 임신 준비’ 근황…“2㎏ 늘려 50㎏ 만들 것”

입력 2025 11 18 14:40 수정 2025 11 18 14:40
기사 소리로 듣기
다시듣기
아들과 함께 한 손연재. 자료 : 유튜브
아들과 함께 한 손연재. 자료 : 유튜브


리듬체조 국가대표 출신 손연재가 둘째 임신을 준비하는 근황을 전했다.

손연재는 17일 자신의 유튜브 채널에서 각종 비타민을 챙겨 먹고 근력 운동을 하는 모습을 공개했다.

손연재는 “둘째 계획이 있다고 여러 곳에서 밝혔다”면서 “지금 키 165.7㎝에 몸무게 48㎏, 근육량 19㎏인데, 근육만 2㎏ 늘려서 50㎏까지 증량해 보려고 한다”고 말했다.

이어 “스트레칭 후 근육 운동을 한다. 육아맘들은 상체 운동이 필수”라며 스쿼트와 런지 등 실내에서 할 수 있는 근력 운동을 선보였다.

운동선수 출신인 만큼 ‘운동 콘텐츠’ 요청을 많이 받았다는 손연재는 “운동을 너무 조금만 해서 보여드릴 것이 없었다. 조금씩이지만 운동을 매일 해보려고 한다”고 밝혔다.

그러면서도 “체력이 전과 같지 않다. 운동선수 어떻게 했지”라며 웃었다.

리듬체조 국가대표로 2014 인천 아시안게임에서 리듬체조 사상 첫 금메달을 따낸 손연재는 은퇴 후 2022년 9세 연상 금융인과 결혼해 지난해 아들을 출산했다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”

    thumbnail - 선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”

  2. 손연재 ‘둘째 임신 준비’ 근황…“2㎏ 늘려 50㎏ 만들 것”

    thumbnail - 손연재 ‘둘째 임신 준비’ 근황…“2㎏ 늘려 50㎏ 만들 것”

  3. “남친 만나러 간다더니…” 캄보디아서 또 사람이 사라졌다

    thumbnail - “남친 만나러 간다더니…” 캄보디아서 또 사람이 사라졌다

  4. “죽었다 살아났다”…김수용, 심정지 후 중환자실서 상태 전해

    thumbnail - “죽었다 살아났다”…김수용, 심정지 후 중환자실서 상태 전해

  5. 불륜 들키자 아이 셋 버리고 가출…30년 뒤 “이혼해줘” 가능할까?

    thumbnail - 불륜 들키자 아이 셋 버리고 가출…30년 뒤 “이혼해줘” 가능할까?

  6. 부산항에서 무슨 일이…도끼 들고 선장 침실문 두드린 선원들

    thumbnail - 부산항에서 무슨 일이…도끼 들고 선장 침실문 두드린 선원들
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved