“욕먹으려고 방송하는 느낌”…악플 고통 호소한 ‘88만 유튜버’

개인 채널 구독자 88만여명을 보유한 인기 유튜버 풍자(37·본명 윤보미)가 자신을 향한 비난 댓글로 인해 심적 고통을 겪고 있다고 토로했다.풍자는 지난 16일 자신의 유튜브 채널 ‘풍자테레비’ 영상에서 “제가 방송 활동을 하면서 느낀 게 있다”며 이같이 말했다.그는 “팬들이 저를 되게 좋아해 주시는 걸 알고 있다”면서도 “‘선플’(좋은 댓글)이 100개, 1000개여도 ‘악플’(악성 댓글) 하나에 꽂힐 때가 있다. 그래서 요즘 힘든 시기를 보내고 있다”고 털어놨다.풍자는 이어 “방송하면서 ‘나는 미움받으려고 방송을 하는 사람인가?’라는 의문이 들었다”며 “나를 싫어하는 사람들에게 (나를 욕할) 빌미를 계속 주는 느낌이었다. 그들에게 더 욕먹기 위해 방송하는 것 같았다. 요즘 머리가 좀 아팠다”고 하소연했다.풍자는 그러면서도 자신을 좋아해주는 팬 덕분에 위로를 얻는다고 했다.그는 “오늘 한 어머님을 만나 10분 정도 대화했다. 날 보더니 수줍어하며 ‘풍자 씨, 응원해요. 감사해요’라고 말씀하시는 모습에 감사한 마음을 느꼈다”고 고백했다. 이어 “그분과 이런저런 이야기를 나누며 치유를 얻은 것 같다”고 덧붙였다.성전환자 방송인인 풍자는 뛰어난 입담으로 온라인상에서 인기를 얻었다. 그가 진행자를 맡은 스튜디오 수제 웹 예능 시리즈 ‘또간집’은 조회수 100만회를 꾸준히 넘기며 영향력을 과시하고 있다.정회하 인턴기자