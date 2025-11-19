‘박주호♥’ 안나, 암투병 3년만 근황…“딸과 데이트 기대돼”

전 축구 국가대표 박주호의 아내 안나. 자료 : 안나 인스타그램

전 축구 국가대표 박주호의 아내 안나가 딸과의 데이트를 앞두고 설레는 마음을 전했다.안나는 18일 자신의 인스타그램에 “내일 영화 ‘위키드 포 굿’이 첫 상영된다”면서 의상 콘테스트를 준비하는 모습을 공개했다.안나는 딸 나은 양과 ‘위키드 포 굿’ 특별상영회에서 진행되는 ‘K-오즈민 베스트 드레서’ 이벤트에 참여하기 위해 직접 나은 양에게 입힐 드레스를 만들었다. 원단 위에 봉제선을 긋고 재봉틀로 박음질을 해 연보라색과 흰색 레이스가 조화를 이룬 드레스를 완성했다.안나는 “이 장대한 뮤지컬에 담긴 메시지를 생각하고 새로운 것을 모험해보는 건 어떨까”라며 “이든(나은 양)은 뮤지컬을 정말 좋아하는데, 이든과 이야기를 나눌 수 있어 기쁘다”라고 기대했다.아르헨티나 태생으로 스위스에서 거주해 온 안나는 박주호가 스위스 FC바젤에서 활약하던 당시 만나 결혼했다. 이후 박주호가 유럽 생활을 마친 뒤 함께 한국으로 와 나은 양과 건후 군, 진우 군 삼남매를 키우고 있다.안나는 2022년 11월 인스타그램을 통해 암투병 사실을 고백했다.뉴스24