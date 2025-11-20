물 들어올 때 노 젓는 에스파…K팝 열풍에 ‘이 홍보대사’까지

SM엔터테인먼트 소속 걸그룹 에스파가 농심 신라면 글로벌 앰배서더로 발탁됐다. 농심 제공

SM엔터테인먼트 소속 걸그룹 에스파가 농심 신라면 글로벌 앰배서더로 발탁됐다.20일 업계에 따르면 농심은 에스파와 손잡고 ‘Spicy Happiness In Noodles’(라면에서 느끼는 매운맛 행복)이라는 글로벌 슬로건을 알릴 계획이다.신라면이 글로벌 앰배서더라는 명칭을 사용하고 인기 연예인을 홍보대사로 세운 것은 이번이 처음이다. 농심 관계자는 “음악으로 전 세계 팬들에게 에너지를 전하는 에스파의 모습이 신라면의 슬로건 가치와 가장 잘 어울린다고 판단했다”고 설명했다.농심은 최근 세계적으로 인기몰이 중인 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)와 손잡고 본격적인 글로벌 마케팅에 나섰다. 그 일환으로 신라면과 새우깡, 신라면 툼바 만능소스 등에 케데헌 등장인물 이미지를 적용한 제품을 내놨다. 영화 속 가상의 걸그룹인 ‘헌트릭스’ 3인방을 통해 라면과 김밥이 반복적으로 노출되면서 전 세계 팬들의 관심이 높아진 상황을 고려한 전략이다.이번 에스파와의 협업도 K팝의 인기를 활용한 제품 홍보 전략으로 보인다.농심은 우선 에스파 전면에 나서는 ‘글로벌 신라면 광고’를 제작한다. 기존 광고의 틀에서 벗어나 K팝 뮤직비디오(MV) 형태로 광고 영상을 제작할 방침이다. 배경음악은 영국의 유명 팝그룹 스파이스 걸스의 대표 인기곡 ‘Spice up your life’를 에스파의 목소리로 녹음한 곡이다.또한 에스파 멤버들의 모습을 담은 ‘에스파 스페셜 패키지’ 제품도 나온다. 신라면 멀티팩에는 에스파 단체 이미지를, 낱봉에는 멤버별 개인 이미지를 각각 삽입한다. 이달 중국에 우선 출시한 뒤, 다음 달부터는 한국을 포함한 전 세계에 차례대로 선보인다. 이와 더불어 신라면과 신라면 툼바 멀티팩에 에스파 포토카드를 동봉한다.농심 관계자는 “에스파와 함께 전 세계 팬들에게 K푸드 대표 브랜드 신라면 이미지를 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.정회하 인턴기자