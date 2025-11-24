허성태, 대기업 대리 연봉 공개…“퇴사 선언에 어머니 오열”

배우 허성태. 유튜브 채널 ‘조동아리’ 캡처

배우 허성태(48)가 과거 대기업 재직 시절 받았던 연봉을 공개해 눈길을 끈다.지난 23일 유튜브 채널 ‘조동아리’에 올라온 영상에서 허성태는 “30대 중반까지 대기업에서 근무했다”고 밝혔다.그는 “2011년 기준으로 연봉이 7000만~8000만원 정도였다”며 “대리 말년 차였고, 몇 개월 뒤면 과장 승진을 앞둔 상황이었다”라고 설명했다.허성태는 배우 데뷔 전 LG전자 해외영업부 러시아팀과 대우조선해양 기획조정실에서 근무했다. 그는 LG전자에서 TV 영업을 담당하며 탁월한 성과를 거둬 ‘러시아 판매왕’이라는 별명을 얻었다고 밝힌 바 있다.2011년 대우조선해양에서 퇴사한 허성태는 SBS ‘기적의 오디션’에 참가해 배우의 길을 걸었다.이날 영상에서 허성태는 “회사 생활이 평생 직업이라는 확신이 들지 않았다”라고 퇴사를 결심한 이유를 털어놨다.그는 배우 전향에 대한 가족들의 반응이 부정적이었다며 “사표 썼을 때 어머니는 울고불고 난리였다”고 밝혔다.이어 “형은 ‘야 이 ××야, 나도 어렸을 때부터 가수 되고 싶었는데 일 때려치우고 가수 할까’라고 소리쳤다. 충격적이었다”라고 덧붙였다.‘데뷔 초에는 직장인 월급보다 못 벌었냐’는 질문에 허성태는 “다음 달 월세도 걱정할 정도였다”며 “직장을 정리하니까 빚이 엄청 많이 생겼다. 아파트까지 경매로 넘어갔다”라고 답했다.하지만 그의 선택은 결과적으로 ‘신의 한 수’가 됐다. 긴 무명 시절을 견뎌낸 그는 영화 ‘밀정’, ‘범죄도시’ 등을 통해 독보적인 존재감을 드러냈고, 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘오징어 게임’에 출연하며 전 세계적인 인기를 얻었다.허성태는 오는 12월 3일 개봉을 앞둔 영화 ‘정보원’에서 데뷔 이후 첫 주연을 맡았다.유승하 인턴기자