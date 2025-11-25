logo
장영란 한의사 남편, 400평대 병원 폐업 심경 고백 “유명한 아내 믿고 자만”

입력 2025 11 25 06:28 수정 2025 11 25 06:28
방송인 장영란의 남편 한창. 유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 캡처
방송인 장영란의 남편 한창. 유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 캡처


방송인 장영란(48)의 남편인 한의사 한창(45)이 병원 양도 후 심경을 털어놨다.

한창은 지난 22일 자신의 인스타그램에 “야심 차게 시작했던 병원 개원. 하지만 잘못된 선택들이 모여 도미노처럼 무너져 내렸다”는 말로 시작하는 글을 게재했다.

그는 “‘유명한 한의사’, ‘유명한 아내’라는 타이틀만 믿고 자만했던 탓이었다”면서 “모든 것을 잃었다고 생각했던 그날 밤, 아이들에게 동화책을 읽어주며 깨달았다. 거대한 실패 속에서도 저는 여전히 ‘좋은 아빠’라는 역할은 성공해내고 있다는 것을”이라고 말했다.

한창은 이어 “맞지 않는 옷을 벗어 던지는 건 포기가 아니라 나를 살리는 ‘회복 선언’이었다”고 했다.

그러면서 “때로는 잃어버린 것들 덕분에 진짜 소중한 것을 발견하기도 한다. 여러분에게 가장 소중한 ‘진짜 성공’은 무엇인가요”라고 되물었다.

방송인 장영란. 유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 캡처
방송인 장영란. 유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 캡처


한창은 2021년 400평대 한방병원을 개원했으나, 4년 만인 최근 양도 처분 소식을 전했다.

장영란은 이와 관련 유튜브를 통해 “병원을 양도해서 팔았다. 남편이 두 달째 쉬고 있다”며 “(병원 운영 당시엔) 둘이 진짜 많이 싸웠다. 남편이 그만둔 다음에는 싸울 일이 없다. 결과적으로는 더 큰 그릇으로 날 감싸줬다”고 고마운 마음을 드러낸 바 있다.

한창은 현재 자녀 육아에 전념하고 있다. 최근에는 한의원 재개 의지를 밝히며 부동산 매물을 둘러보는 모습을 유튜브에 공개하기도 했다.

뉴스24
