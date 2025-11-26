‘자택 강도 침입 피해’ 나나, 활동 재개…“광고 촬영·앨범 준비 계획대로”

가수 겸 배우 나나. 써브라임

가수 겸 배우 나나. 나나 인스타그램

자택 강토 침입 피해를 입은 가수 겸 배우 나나가 활동을 재개한다.26일 나나 소속사 써브라임은 소셜미디어(SNS)를 통해 “나나는 최근 사건으로 인해 어려운 시간을 겪었으나, 팬 여러분께서 보내준 따뜻한 응원과 격려 덕분에 다시 활동을 재개하고자 한다”고 알렸다.이어 “예정되어 있던 광고 촬영 및 기타 스케줄은 변동 없이 진행될 예정이며, 팬 여러분과의 약속이었던 앨범, 화보집 등도 계획대로 준비를 이어가고 있다”고 했다.끝으로 “나나를 향한 변함없는 응원과 성원에 깊이 감사드리며, 앞으로도 많은 관심과 지지를 부탁드린다”고 덧붙였다.지난 15일 경기 구리경찰서는 특수강도미수 혐의로 30대 남성 A 씨를 체포했다고 밝혔다. A 씨는 이날 오전 6시쯤 구리시에 소재한 나나의 자택에 흉기를 들고 침입해 나나 모녀를 위협하며 상해를 가하고, 돈을 요구한 혐의를 받는다.보도에 따르면 A 씨는 자택에 침입해 나나의 어머니를 발견하고 목을 조르는 등 폭행을 가했다. 나나 모녀는 A 씨를 몸싸움 끝에 제압하고 경찰에 신고했다. 이 과정에서 나나의 어머니는 의식을 잃을 정도로 크게 부상 입고, 나나도 다친 것으로 전해졌다.한편 A 씨는 경찰 조사에서 ‘나나의 집인 줄 몰랐고 생활비가 부족해 범행을 저질렀다’는 취지로 진술했다. 나나 모녀도 A 씨와 일면식이 없는 것으로 확인됐다.지난 24일 경찰은 A 씨를 구속 상태로 검찰에 송치했다.최종범 인턴기자