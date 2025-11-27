김나영♥마이큐 결혼 후 2달 만에…‘새 생명’ 입장 밝혔다

가수 마이큐(왼쪽)와 방송인 김나영. 김나영 인스타그램 캡처

가수 겸 화가 마이큐가 가족이 된 김나영의 두 아들을 향한 애정을 전했다.마이큐는 27일 “작년 봄, 우리 가족은 미국 여행을 떠났다”고 운을 떼며 당시 방문했던 캘리포니아 토팽가(Topanga)에서의 기억을 소환했다. 그는 “산속 숙소는 낭만이 가득했고, 그 평온함 덕분에 마음도 한결 편안해졌다”고 회상했다.여행 중 아이들은 강아지 입양을 이야기하며 “새 가족이 오면 이름을 ‘토팽가’라고 짓자”고 제안했다고 한다. 마이큐는 “가장 힘이 없고 외로운 강아지를 데려오자고 말하던 아이들의 마음이 지금도 고운 울림으로 남아 있다”고 전했다.그는 과거 함께 지냈던 반려견 와이어 폭스 테리어 ‘따일로우’를 떠나보낸 뒤라 “새로운 생명을 맞이하기까지는 아직 시간이 필요하다”며 솔직한 마음을 털어놨다. 이어 “지금은 아이들에게 온전히 집중하고 싶다는 바람이 더 크게 자리 잡았다”고 말했다.마이큐는 “언젠가 우리 가족에게도 가장 알맞은 때에 사랑스러운 생명을 다시 품게 될 날이 오겠지만, 그때까지는 아이들의 순수한 마음을 기억하고 싶다”며 관련 작품과 과거 반려견의 사진을 공개했다.한편 마이큐와 방송인 김나영은 2021년 공개 열애를 시작해 지난달 3일 4년 교제 끝에 결혼했다.뉴스24