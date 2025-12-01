이시영, 논란 일자 삭제했던 둘째 딸 ‘연출 사진’ 다시 공개…“평생 소장”

이시영이 공개한 신생아 딸 본아트(Born art) 완성본. 이시영 인스타그램

이시영이 공개한 신생아 딸 본아트(Born art) 촬영본. 이시영 인스타그램

이시영이 신생아 딸을 안고 있는 모습. 이시영 인스타그램

배우 이시영이 논란에 휩싸였던 신생아 딸의 본아트(Born art) 사진을 다시 공개했다.이시영은 지난달 30일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “우리 집에도 크리스마스가 왔다. 그리고 드디어 집으로 도착한 씩씩이의 본아트 완성본. 평생 소장각인 너무 예쁜 크리스마스 카드랑 액자까지”라며 여러 사진과 영상이 담긴 게시물을 올렸다. 본아트는 신생아의 모습을 다양한 콘셉트와 연출을 통해 작품처럼 기록하는 것을 뜻한다.게시물에는 이시영과 아들이 함께 집안에 크리스마스 트리를 설치하고 장식하는 모습이 담겼다. 트리 옆에는 산타클로스 조형물이 나란히 놓여 있어 집안 가득 크리스마스 분위기가 연출됐다.특히 이시영은 최근 논란이 됐던 신생아 딸의 본아트 완성본도 함께 올렸다. 완성본에는 산타 모자와 의상을 입고 크리스마스 선물 상자 안에 놓여 있는 신생아 딸의 모습이 담겼다.아울러 포토 카드, 액자, 팜플렛 등의 형태로 제작된 본아트 완성본이 집안 곳곳에 전시되어 있는 모습을 공개하기도 했다.앞서 이시영은 지난달 21일 신생아 딸의 본아트 촬영 사진을 공개했다가 논란에 휩싸인 바 있다.당시 그는 생후 17일이 된 신생아 딸의 본아트 촬영 과정이 담긴 영상을 SNS에 올리며 “올해 크리스마스 오너먼트(장식품)는 저 어때요”라는 문구를 달았다. 이에 일부 누리꾼들 사이에서 “아이를 장식품처럼 취급한다”는 지적이 이어져 논란이 일었고, 이시영은 이를 의식한 듯 게시물을 하루 만에 내렸다.하지만 이시영은 내렸던 게시물을 SNS에 다시 공개한 것으로 확인됐다. 삭제하지 않고 숨김 처리를 해뒀던 것이다. 본아트 완성본이 도착하자 사진 촬영 과정이 담긴 영상을 다시 꺼낸 것으로 보인다.이시영은 지난 2017년 9살 연상의 외식업 사업가와 결혼해 슬하에 아들을 뒀으나, 8년 만인 올해 이혼했다. 그는 전남편과 이혼 전 시험관 시술로 냉동 보관하던 배아를 이식해 둘째 아이를 임신했다고 밝혀 논란의 도마 위에 오르기도 했다.이시영은 지난달 5일 둘째 딸을 출산했다는 소식을 알렸다.최종범 인턴기자