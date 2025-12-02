logo
집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

입력 2025 12 02 06:23 수정 2025 12 02 06:23
토니 제르마노 인스타그램
토니 제르마노 인스타그램


넷플릭스와 니켈로디언 프로젝트에서 목소리 연기로 활약했던 성우 겸 배우 토니 제르마노(55)가 지난달 자택 리모델링 작업 중 추락해 사망했다.

28일(현지시간) TMZ와 피플 등 외신에 따르면 제르마노는 지난달 26일 브라질 상파울루 자택에서 리모델링 진행 상황을 점검하던 중 지붕에 올라섰다가 추락해 숨졌다.

그의 대변인은 “토니는 함께 일한 모든 이에게 헌신과 관대함, 뛰어난 재능을 남기고 떠났다”며 “그의 부재는 깊이 느껴질 것”이라고 애도했다.

브라질 현지 매체들은 사고 당시 제르마노가 부모의 집에 머물고 있었으며, 리모델링 상태를 직접 확인하려다 균형을 잃고 추락한 것으로 보인다고 전했다.

갑작스러운 비보에 동료들도 추모의 뜻을 전했다. 배우 미구엘 팔라벨라는 인스타그램에 “친애하는 친구, 재능 있는 배우”라며 그를 기렸고, 연출자 마테우스 마르케티 역시 “그처럼 관대하고 사랑스러운 영혼을 만난 것은 행운이었다”고 적었다.

제르마노는 넷플릭스에서 방영된 니켈로디언 드라마 ‘니키, 리키, 디키 & 던’ 애니메이션 ‘고, 독, 고!’(달려라 멍멍아)에서 포르투갈어 더빙을 맡아 이름을 알렸다. ‘오페라의 유령’ ‘미스 사이공’ ‘지킬 앤 하이드’ 등 뮤지컬 무대에서도 활동했으며, 영화 ‘길 잃은 소년들의 미로’에도 출연했다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
