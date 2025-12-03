원지, ‘6평 사무실’ 논란 후폭풍…‘구독자 이탈’ 계속되자 결국

여행 크리에이터 원지(본명 이원지)가 ‘6평 사무실’ 영상으로 직원 처우 논란에 휩싸인 뒤, 유튜브 채널 구독자 수가 100만명 아래로 떨어지는 등 후폭풍을 맞고 있다.3일 오후 기준 유튜브 채널 ‘원지의 하루’ 구독자 수는 99만 7000여명이다. 이 채널은 한때 구독자 수 102만명까지 보유했었다. 6평 사무실 영상 논란 이후 약 3만명이 이탈한 것으로 추정된다.원지는 지난달 20일 새 사무실을 소개하는 콘텐츠로 ‘6평 사무실’ 영상을 공개했다. 이 영상에는 지하 2층, 약 6평 규모의 창문 없는 공간에서 원지의 직원 3~4명이 근무하는 장면이 담겼다.공개 직후 온라인 커뮤니티에서는 비판이 쏟아졌다. 누리꾼들은 “지하 2층, 창문도 없는 곳에 어떻게 사무실을”, “6평에 3명이면 교도소 수준 아닌가”, “100만 유튜버라면 수익도 충분할 텐데 직원 대우가 너무 박하다” 등의 반응을 보였다.논란이 일자 원지는 당일에 해당 영상을 비공개 처리한 뒤 사과문을 올렸다. 그는 “영상만으로는 전체 건물의 환기 시스템이나 구조가 충분히 전달되지 않아 실제 환경과 다소 다르게 받아들여질 여지가 있었던 것 같다”며 “같은 건물을 사용하시는 분들께도 오해나 불편이 생길 수 있다고 생각되어 해당 영상은 부득이하게 비공개 처리하기로 결정했다”고 해명했다.이어 “영상 속 사무 공간이 있는 건물에는 사무실, 뷰티샵, 식당, 판매시설 등 다양한 업종이 입주해 있는 상가 건물로 건물 전체의 환기 시스템을 통해 공기 순환이 이루어지도록 설계되어 있다고 들었다”며 “때문에 별도의 창문이 존재하지 않더라도 큰 문제를 끼치지 않을 것으로 판단하여 해당 장소를 첫 사무실로 계약하게 됐다”고 설명했다.이 같은 해명에도 비판이 끊이질 않자 원지는 다음날 재차 사과문을 올려 “쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하도록 조치하겠다”고 밝혔다.그는 “영상 공개 이후, 사무실 환경에 대해 남겨주신 많은 분의 질책을 무겁게 받아들이고 있다”며 “직원들이 매일 시간을 보내며 일해야 하는 공간인 만큼 무엇보다 근무 환경과 복지를 최우선으로 고려했어야 했는데, 고용주로서 저의 배려와 생각이 너무나 부족했다”고 했다.1세대 여행 유튜버인 원지는 유튜브 채널을 운영하며 여행 콘텐츠로 인기를 끌었고, 이후 ‘지구마불 세계여행’ 시리즈 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.최종범 인턴기자