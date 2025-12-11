신정환, 복귀 본격화…탁재훈과 8년만에 재회→유튜브 출연
입력 2025 12 11 09:34 수정 2025 12 11 09:34
도박과 거짓 해명 논란으로 연예계에서 떠났던 신정환이 유튜브 예능을 통해 컨츄리꼬꼬 멤버로 함께했던 탁재훈과 마주한다.
최근 방송가에 따르면 신정환은 최근 탁재훈이 운영하는 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 촬영에 게스트로 참여했다.
두 사람이 함께 촬영에 나서는 건 지난 2017년 Mnet 예능 프로그램 ‘프로젝트 S: 악마의 재능 기부’ 이후 8년 만이다.
과거 컨츄리꼬꼬로 활동했던 두 사람은 오랜만에 카메라 앞에서 추억을 나누고 근황을 공유하는 등 솔직하고 유쾌한 대화를 나눈 것으로 전해졌다.
신정환은 최근 진행된 한 인터뷰에서 신규 웹 예능을 준비 중이라고 밝히며 “‘노빠꾸 탁재훈’을 따라잡을 것”이라는 포부를 밝히기도 했다.
신정환과 탁재훈의 재회는 17일 ‘노빠꾸 탁재훈’에 공개될 예정인 것으로 알려졌다.
앞서 신정환은 2010년 해외 원정 도박 혐의로 구속기소 돼 징역 8개월의 실형을 선고받았다. 이 과정에서 도박 사실을 숨기려고 ‘필리핀에서 뎅기열에 걸렸다’고 주장했으나 거짓으로 드러나 커다란 지탄을 받았다. 이 때문에 연예계를 거의 은퇴하다시피 떠나 있었고 오랫동안 복귀하지 못했다.
2017년 연예계에 복귀했으나 2010년 이전만큼 활발한 활동을 하지 못했으나, 최근에는 유튜브 콘텐츠를 통해 활동 범위를 넓히고 있다.
최근에는 한 주점 브랜드의 모델이 된 근황이 공개됐다. 과거 논란과 연결된 대사도 언급해 눈길을 끌었다.
한 장면에서 “뎅기열이면 입맛이 없다던데”라는 말이 나오자 신정환은 개의치 않고 “뎅기열이 언제 적인데. 입맛 완전히 돌아왔다”고 말했다.
또 “꽃게에 ‘올인’(도박 용어)했다”고 말하는가 하면, 촬영자가 ‘짝귀님이 여기는 무슨 일이냐. 여기 페소도 받냐’고 묻자 “필리핀? 진짜 왜 그러냐”고 발끈하는 연기를 펼치기도 했다.
온라인뉴스부
