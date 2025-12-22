logo
‘백혈병 투병’ 차현승, 안타까운 근황 “역대급 고통…마지막이길”

입력 2025 12 22 09:41 수정 2025 12 22 09:41
사진=차현승 인스타그램, 유튜브 캡처
사진=차현승 인스타그램, 유튜브 캡처


백혈병 투병 중인 댄서 출신 배우 차현승이 골수 검사를 마치고 완치를 희망한다고 했다.

차현승은 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 최근 퇴원했다고 알리며 골수 검사가 남은 상태라고 했다.

그는 “예전부터 순례길을 꼭 가보고 싶었다. 회복하면 반드시 도전하겠다”고 말했다. 차현승은 러닝을 하는 등 일상도 공개했다.

차현승은 며칠 뒤 골수 검사를 했다. 그는 검사를 위해 이동하면서 “이번이 마지막 골수 검사이길 바란다”고 했다. 검사 후엔 “역대급으로 아팠다. 마취가 풀리면서 골수를 뽑은 부위가 많이 아프고, 다리까지 저리다”고 말했다.

차현승은 또 “반년 넘게 병원에서만 생활해왔다. 이제 투병 생활이 끝날 수도 있다는 생각에, 다시 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대감에 오히려 마음이 조급해졌다”고 했다.

이어 “단편영화와 독립영화 지원도 다시 시작했다”고 말했다.

차현승은 오는 22일 최종 검사 결과가 나온다고 했다.

그는 “이번에는 믿고 있다. 완치됐다는 확신과 좋은 느낌이 있다”고 말했다.

그러면서 “희망을 가지고 차근차근 미래를 준비하겠다. 좋은 결과를 들고 오겠다. 모두 기도해 달라”고 했다.

차현승은 가수 선미의 댄서로 활동하며 이름을 알렸다. ‘솔로지옥’ ‘피지컬:100’ 등에 출연했고 현재 배우로 활동 중이다. 지난 9월 백혈병 투병 중이라고 밝혔다.

뉴시스
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
