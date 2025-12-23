logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“파도파도 계속 나와”…유재석, 또 미담 터졌다

입력 2025 12 23 16:11 수정 2025 12 23 16:11
기사 소리로 듣기
다시듣기
유재석. 연합뉴스
유재석. 연합뉴스


코미디언 김지선이 유재석의 미담을 공개했다.

23일 유튜브 채널 ‘이성미의 나는 꼰대다’에는 ‘웃다가 광대 승천 주의! 유재석 랍스터 미담부터 흑역사까지 싹 다 터진 송년회’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 코미디언 이성미와 김지선, 조혜련, 남경필 전 의원이 모여 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

김지선은 조혜련과 함께 연극 연습을 하던 때를 떠올리며 “조공이라 그러잖아요. 그게 거의 계속 있는 거다”라고 말했다.

이에 조혜련은 “내가 전화를 다 했다. 유재석 하고 지석진도 하고”라고 거들었다.

김지선은 유재석이 보낸 도시락을 언급하며 “도시락에 랍스터가 들어 있는 거야”라며 “연극 배우들이 ‘우와’ 놀랐다. 도시락에 랍스터에 대하에 이런 것들이 들어가 있으니까 너무 럭셔리한 거다”라고 설명했다.

조혜련은 “근데 진짜 그렇게 해주면 너무 힘이 돼요”라며 남경필을 향해 말했고, 남경필은 “나 그때 연극 갔을 때 그 생각을 못했네”라며 미안해 했다.

조혜련은 “그래 가지고 내가 적어 놨어요. ‘남경필 그냥 오다’”라고 말해 웃음을 자아냈다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
유재석이 연극 배우들에게 보낸 응원 선물은?
TodayBest

  1. 집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연

    thumbnail - 집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연

  2. “아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다

    thumbnail - “아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다

  3. 심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전

    thumbnail - 심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전

  4. 안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

    thumbnail - 안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

  5. 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

    thumbnail - 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

  6. “때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?

    thumbnail - “때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved