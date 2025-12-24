logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘148㎏→79㎏’ 박수지, 요요 극복한 감량 성공 근황 “리즈시절 보여”

입력 2025 12 24 08:59 수정 2025 12 24 08:59
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=박수지 인스타그램 캡처
사진=박수지 인스타그램 캡처


가수 류필립의 누나이자 다이어트 인플루언서로 활동 중인 박수지가 70㎏대에 재진입했다.

박수지는 23일 인스타그램에 이날 몸무게를 공개했다. 체중은 79㎏으로, 꾸준한 다이어트로 체중을 감량해 눈길을 끈다.

또 박수지는 “오늘 셀카 찍으면서 리즈(전성기) 시절이 보여서 너무 놀랐다, 내 입으로 이런 말 하기 조금 그런가, 그런데 정말 너무 안 믿겨서 노 필터, 내 턱살 진짜 없어졌다”라며 “여러분들이 예쁘다고 해주셔서 예뻐졌어요, 오늘만 공주병 할게요”라고 적었다.

앞서 몸무게가 148㎏이었던 박수지 씨는 미나의 도움으로 78㎏까지 감량했지만 이후 108㎏까지 요요 현상을 겪었다가, 다시 83㎏까지 감량에 성공해 화제를 모았다. 그는 현재 SNS(사회관계망서비스)를 통해 운동과 식단을 병행하는 다이어트 콘텐츠로 주목받고 있다.

사진=박수지 인스타그램 캡처
사진=박수지 인스타그램 캡처


뉴스1
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박수지의 현재 공개된 몸무게는?
TodayBest

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    thumbnail - 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

    thumbnail - 정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

  3. “담낭암이라고…” 이숙캠 이호선 교수, 충격 수술 후 근황

    thumbnail - “담낭암이라고…” 이숙캠 이호선 교수, 충격 수술 후 근황

  4. 인기 걸그룹 멤버인데… 16살 나이차 극복하고 결혼 발표

    thumbnail - 인기 걸그룹 멤버인데… 16살 나이차 극복하고 결혼 발표

  5. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    thumbnail - 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  6. “때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?

    thumbnail - “때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved