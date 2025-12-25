logo
생애 첫 ‘대상’ 지석진, 갑자기 들려온 비보…빈소 달려갔다

신진호 기자
신진호 기자
입력 2025 12 25 08:51 수정 2025 12 25 08:51
방송인 지석진. 에스팀 엔터테인먼트 제공
방송인 지석진. 에스팀 엔터테인먼트 제공


방송인 지석진이 모친상을 당했다.

25일 연예계에 따르면 지석진의 모친이 전날 새벽 노환으로 별세했다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 지석진은 상주로 이름을 올렸다.

발인은 26일 오전 5시 20분 엄수되며, 장지는 경기 이천시 에덴낙원이다.

지석진은 지난 21일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’을 통해 열린 ‘제3회 핑계고 시상식’에서 데뷔 33년 만에 처음으로 대상을 수상했다.

지석진은 생애 첫 대상 수상으로 동료들과 팬들의 축하를 받은 지 얼마 되지 않아 모친상을 당해 주변의 안타까움을 사고 있다.

수상 당시 지석진은 “태어나서 처음 받아보는 대상이다. 대상이다. 버티고 버티다 보면 좋은 날이 온다는 말이 진심이라는 걸 느꼈다”라고 말해 첫 대상 수상에 뭉클한 심경을 전하기도 햇다.

지석진은 1992년 1집 ‘우울한 오후엔 미소를’을 통해 데뷔했으며 이듬해 KBS 특채 10기 코미디언으로 합격했다.

지석진은 SBS ‘런닝맨’, 채널A ‘스타건강랭킹 넘버원’, tvN ‘식스센스: 시티투어 2’ 등에 출연 중이며 유튜브 채널 ‘지편한세상’, ‘조동아리’도 운영 중이다.

신진호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
