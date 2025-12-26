logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘악역 전문 배우’ 신준영, 가정사 고백…가정폭력 피해자였다

입력 2025 12 26 15:45 수정 2025 12 26 15:45
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=MBN ‘특종세상’ 캡처
사진=MBN ‘특종세상’ 캡처


악역 전문 배우 신준영(56)이 가정폭력 피해를 털어놨다.

신준영은 지난 25일 방송된 MBN 교양 예능물 ‘특종세상’에서 아픈 가정사를 고백했다.

신준영은 모친과 초등학교 4학년 때 헤어져 스무살에 재회했다.

그가 열 살 때 부모가 이혼한 후 아버지 슬하에서 자랐다. 어머니가 그리워도 함부로 연락을 할 수 없었다.

신준영은 “엄마가 와서 우리한테 옷을 사주고 용돈을 줬다. 그걸 가지고 집에 가면 아버지한테 혼났다. 무릎 꿇고 한참을 손 들고 앉아서 있다가 또 맞고 그랬다”고 돌아봤다.

이어 “그런 것들이 너무 싫어서 ‘엄마 이제 오지 마’라고 했다. 우리가 그 고통이 싫어서”라고 부연했다.

신준영 모친은 “아들이 ‘내가 고등학교 졸업하면 엄마한테 갈게. 그 전엔 오지 마. 우리가 잘 크고 있을게’라고 말했다”고 기억했다.

신준영은 성인이 됐어도 과거로 인해 여전히 고통받고 있다. 그는 “(아버지에게) 맞는 것에 대한 상처보다는 사랑을 못 받은 상처가 더 크다. ‘난 왜 이런 가정에서 태어났을까, 난 왜 이런 부모 밑에서 태어났을까’ 원망과 질책을 엄청 많이 했다”고 고백했다.

신준영은 항상 자신의 아들을 잘 대해주려고 한다고 덧붙였다.

신준영은 드라마 ‘제빵왕 김탁구’, ‘주몽’ 등에서 활약했다. 최근엔 영화감독으로 나섰다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
신준영이 어머니와 재회한 때는 언제인가요?
TodayBest

  1. ‘나혼산’ 초토화됐는데…김대호에 “뿌리가 썩어” 경고 나왔다

    thumbnail - ‘나혼산’ 초토화됐는데…김대호에 “뿌리가 썩어” 경고 나왔다

  2. ‘59→49㎏’ 몰라보게 달라진 홍현희…“식전에 ‘이것’ 챙겨먹은 게 결정적”

    thumbnail - ‘59→49㎏’ 몰라보게 달라진 홍현희…“식전에 ‘이것’ 챙겨먹은 게 결정적”

  3. “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

    thumbnail - “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

  4. 링거 맞아도 “목소리 안 나와”…윤종신, ‘이 질환’에 콘서트 취소까지

    thumbnail - 링거 맞아도 “목소리 안 나와”…윤종신, ‘이 질환’에 콘서트 취소까지

  5. “정신과 의사도 놀랐다” 김숙, ‘술·담배·게임’ 한번에 끊은 이유

    thumbnail - “정신과 의사도 놀랐다” 김숙, ‘술·담배·게임’ 한번에 끊은 이유

  6. 바지 내리고 주먹질…‘금쪽이’ 이상인 아들, 자폐 진단 후 근황

    thumbnail - 바지 내리고 주먹질…‘금쪽이’ 이상인 아들, 자폐 진단 후 근황
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved