“봐도봐도 놀라워” 쯔양, 5㎏ 대왕 카레 먹방 인증

입력 2025 12 26 16:27 수정 2025 12 26 16:27
사진=쯔양 인스타그램 캡처
사진=쯔양 인스타그램 캡처


먹방 유튜버 쯔양이 카레 5㎏을 비우고 남은 그릇을 인증했다.

쯔양은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “크리스마스 잘 보내셨나요”라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 사람 몸통 사이즈의 그릇을 들고 있는 쯔양의 모습이 담겼다.

앞서 쯔양은 MBC TV 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 출연해 일본 삿포로에 위치한 한 카레집을 방문해 5㎏의 카레를 50분 안에 먹는 미션에 도전한 바 있다.

사진=쯔양 인스타그램 캡처
사진=쯔양 인스타그램 캡처


쯔양은 “시간 제한 때문에 먹방 미션에 실패한 적이 있다”며 “밥을 많이 못 먹는다. 절대 성공을 못 할 거라고 쐐기를 박고 카레집에 찾아갔다”고 했다.

하지만 쯔양은 카레 5㎏을 미션 시간 5분36초를 남기고 다 먹으며 도전에 성공했다.

한편 쯔양은 21살이던 2018년부터 남다른 먹방으로 주목받았다. 먹는 음식 양이 많은데도 늘씬한 몸매, 귀여운 외모를 뽐내며 인기를 끌었다.

2019~2020년 MBC TV ‘마이 리틀 텔레비전 V2’, SBS TV ‘생방송 투데이 #맛스타그램’ 등에서 고정출연자로 활약했다.

뉴시스
