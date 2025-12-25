logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘55세’ 조혜련, 폐경 고백 “욕구 줄어…2살 연하♥ 남편 기다려줘”

입력 2025 12 25 20:06 수정 2025 12 25 20:06
기사 소리로 듣기
다시듣기
유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처
유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처


코미디언 조혜련이 폐경을 했다고 말했다.

그는 지난 23일 공개한 유튜브 예능 ‘신여성’에서 폐경 이후 근황을 공개했다.

조혜련은 “일단 한 달에 한 번 마법에 걸리는 걸 안 한다”며 “편하긴 하다”고 했다.

그는 “한 건강 프로그램에서 보니까 에스트로젠이 쭉 유지 되다가 생리가 끝나면 확 떨어진다더라. 난 운동해서 못 느꼈다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처
유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처


조혜련은 “어느 날부터 갑자기 자는데 확 더워지더라”라며 “어느 땐 엄청 추웠다”고 했다.

그는 “예민해지고 자다가도 벌떡 일어났다. 제가 남편하고 애정 표현하는 걸 좋아하는데 더 잠자고 싶고 피곤했다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처
유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 캡처


조혜련은 “여성 호르몬이 떨어지면서 욕구가 좀 줄어든다”고 했다.

그는 “되게 감동적인 게 남편이 기다려줬다. 나보다 2살 어리고 건장한데 기다려주고 저를 위로해준다”고 말했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
조혜련이 폐경 후 겪은 신체적 증상은?
TodayBest

  1. ‘나혼산’ 초토화됐는데…김대호에 “뿌리가 썩어” 경고 나왔다

    thumbnail - ‘나혼산’ 초토화됐는데…김대호에 “뿌리가 썩어” 경고 나왔다

  2. ‘59→49㎏’ 몰라보게 달라진 홍현희…“식전에 ‘이것’ 챙겨먹은 게 결정적”

    thumbnail - ‘59→49㎏’ 몰라보게 달라진 홍현희…“식전에 ‘이것’ 챙겨먹은 게 결정적”

  3. “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

    thumbnail - “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

  4. 링거 맞아도 “목소리 안 나와”…윤종신, ‘이 질환’에 콘서트 취소까지

    thumbnail - 링거 맞아도 “목소리 안 나와”…윤종신, ‘이 질환’에 콘서트 취소까지

  5. “정신과 의사도 놀랐다” 김숙, ‘술·담배·게임’ 한번에 끊은 이유

    thumbnail - “정신과 의사도 놀랐다” 김숙, ‘술·담배·게임’ 한번에 끊은 이유

  6. 바지 내리고 주먹질…‘금쪽이’ 이상인 아들, 자폐 진단 후 근황

    thumbnail - 바지 내리고 주먹질…‘금쪽이’ 이상인 아들, 자폐 진단 후 근황
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved