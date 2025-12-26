logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

김동완, ‘가난밈’에 일침…“웃기기 위해 할 수 없는 말들”

입력 2025 12 26 17:17 수정 2025 12 26 17:17
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=연합뉴스
사진=연합뉴스


그룹 신화의 김동완이 온라인상에서 유행하고 있는 ‘가난 밈(유행·모방 게시물)’을 비판했다.

26일 연예계에 따르면 그는 최근 소셜미디어에 “이걸(가난을) 자조 섞인 농담이라고 하기엔 타인의 결핍을 소품으로 다루는 것처럼 보인다”고 지적했다.

이어 “가난은 농담으로 쓰기 힘든 과정이다. 웃기기 위해 할 수 없는 말들이 있고, 지양해야 할 연출이 있다”고 꼬집었다.

또 “지금도 돈이 없어 삼각김밥 하나를 살지 말지 고민하는 대학생들의 손에 먹고살기 위한 폰이 쥐어져 있으니”라고 덧붙였다.

이에 누리꾼들은 “정말 맞는 말이다”, “불편했던 밈이었다”, “누군가에겐 큰 상처가 될 수 있다” 등의 반응을 보였다.

‘가난 밈’은 “지긋지긋한 가난”, “지독한 가난” 등의 문구를 쓰고 재력을 과시하는 온라인 게시물을 의미한다.

예컨대 기름값이 없다고 하면서 외제차를 몰거나, 라면을 먹지만 비행기 일등석에 앉아 있는 모습 등을 인증하는 식이다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김동완이 ‘가난 밈’을 비판한 주된 이유는?
TodayBest

  1. ‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다

    thumbnail - ‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다

  2. ‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…

    thumbnail - ‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…

  3. ‘42세’ 한혜진, 결혼 임박? “내년 안에 출산하려면…” 깜짝 고백

    thumbnail - ‘42세’ 한혜진, 결혼 임박? “내년 안에 출산하려면…” 깜짝 고백

  4. “20대 승무원 전처, VIP 성 접대”…비행 따라가 살해한 40대 남성, 결국

    thumbnail - “20대 승무원 전처, VIP 성 접대”…비행 따라가 살해한 40대 남성, 결국

  5. “초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황

    thumbnail - “초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황

  6. “미혼모나 혼전임신일 경우 벌금 60만원” 발칵…논란인 ‘이 마을’ 규칙 보니

    thumbnail - “미혼모나 혼전임신일 경우 벌금 60만원” 발칵…논란인 ‘이 마을’ 규칙 보니
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved