“맛있어?” 강민경, 브이로그 속 ‘남자 목소리’ 해명

입력 2025 12 29 15:29 수정 2025 12 29 15:29
여성 듀오 다비치 강민경이 브이로그에서 남성 목소리가 들린 데 대해 해명했다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘걍밍경’에는 ‘약속이 취소된 외향인의 연말’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

해당 영상에서 강민경은 이해리와 다비치 콘서트를 앞두고 합주를 진행했고, 귀가 후 초간단 레시피로 굴 알 아히요를 만들었다. 이어 그는 샴페인, 화덕 브레드 등과 함께 행복한 먹방을 시작했다. 그러다 고추 피클을 가져오기 위해 잠시 자리를 뜨는 모습을 보였다.

해당 장면과 관련해 한 누리꾼은 “남자분이 ‘맛있어?’라고 하는데”라고 댓글을 달았고, 강민경은 “제 목소리예요”라며 “냉장고 열고 ‘어딨어’ 하는”이라고 해명했다. 그러자 누리꾼들은 눈물 흘리는 이모티콘을 남기는가 하면 “연애를 바라는 마음으로”라는 등 응원 댓글을 남겼다.

한편 강민경이 속한 다비치는 오는 2026년 1월 24일과 25일 이틀간 서울 KSPO 돔에서 ‘2026 다비치 콘서트 <타임캡슐: 시간을 잇다>’를 개최한다.

뉴스1
