‘임신 20주’ 강은비, 병원서 안타까운 소식 전했다…“혼자 눈물 나”

입력 2025 12 30 10:56 수정 2025 12 30 10:56
사진=강은비 인스타그램 캡처
사진=강은비 인스타그램 캡처


배우 겸 BJ(인터넷 방송 진행자) 강은비가 입원했다.

강은비는 29일 인스타그램에 “임신 20주 2일, 대학병원에 응급 입원하게 되었다, 요즘 새로 시작한 사업에 숏폼 제작에 라이브 방송까지… 조금 무리했던 것 같다”라는 글을 올렸다.

이어 “제가 꽤 강한 사람인 줄 알았는데 몸은 그렇지 않았나 보다, 퇴원 일정도 아직 정해지지 않았고 당분간은 병원에서 지내야 한다, 해야 할 일도, 미뤄진 일도 많은데 지금은 그 모든 걸 잠시 내려놓으려고 한다”라고 덧붙였다.

그러면서 “산삼이도 엄마 때문에 힘들까 봐 마음이 쓰이고, 준필이는 혼자서 일을 다 감당해야 하고, 케냐도 벌써 보고 싶고… 괜히 혼자 눈물이 난다”라며 “그래도 지금은

제가 쉬어야 할 시간이라는 걸 받아들이려 한다, 엄마가 건강해야 아기도 더 오래, 더 안전하게 품을 수 있으니까, 조금 천천히 회복에 집중해 보겠다, 다시 웃으면서 소식 전할 것“이라고 했다.

한편 강은비는 지난 4월 5일 17년간 연애한 ‘얼짱’ 출신 변준필과 결혼했다. 이후 지난달 인스타그램에 “감사하게도 (결혼) 단 3개월 만에 우리에게 너무나 소중한 아기 천사가 찾아왔다”라며 “저희 변비 부부가 드디어 예비 엄마 아빠가 되었다”라고 알렸다. 태명은 ‘산삼이’이며, 출산 예정일은 2026년 5월이다.

뉴스1
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
