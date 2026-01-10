‘완벽 허리라인’ 강민경, 운동으로 다진 탄탄한 몸매

강민경 SNS

듀오 다비치 강민경이 운동하는 일상을 인증했다.강민경은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 “오기 전엔 세상 하기 싫고, 나갈 땐 세상 해피함”이라며 “그래서 일단 헬스장으로 몸을 밀어 넣어”라는 글과 함께 사진을 올렸다.공개된 사진에는 강민경이 운동복을 입고 셀카를 찍은 모습이 담겼다. 군살 없는 늘씬한 몸매와 허리 라인이 시선을 사로잡는다.이와 함께 강민경은 자신의 운동 루틴을 공개, 스텝밀과 스트레칭, 덤벨 워킹 런지와 스티프 레그 데드리프트, 백 익스텐션, 행잉 레그 레이즈 등 다양한 근력 운동을 했다고 밝혀 놀라움을 자아낸다.한편 다비치는 지난해 10월 발매한 ‘타입캡슐’로 큰 사랑을 받았다.뉴스1