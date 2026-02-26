“가슴에 코 대고 문질” 반려견 이상행동, 주인 살렸다…유방암 발견한 美 여성

美 30대 여성, 반려견 신호에 병원 찾아

유방암 확진…건강 회복 중

반려견 이미지(사건과 무관). 아이클릭아트

주인 가슴에 파고들어 냄새를 맡는 반려견 ‘모치’의 모습. 브리아나 보트너 틱톡 캡처

평소 차분하던 반려견의 이상 행동 덕분에 유방암을 발견한 미국 여성의 사연이 화제다.21일(현지시간) 뉴욕포스트 등에 따르면 미국 노스캐롤라이나에 거주하는 체이스 존슨(36)은 2021년 반려견 ‘세토’가 몇 주간 자신을 따라다니며 낑낑거리는 모습을 보게 됐다.평소 세토는 차분한 성격으로 흥분하는 법이 없었기에 존슨은 “뭔가 알리고 싶은 게 있는 것 같다”고 생각했다. 어느 날 세토는 존슨의 가슴 부위에 코를 대고 문지르기 시작했고, 그 순간 통증을 느낀 그는 병원을 찾았다.검사 결과 존슨은 유방암 확진 판정을 받았다. 과거 세토는 남편의 대장암도 비슷한 행동으로 알린 적이 있었다.전문의는 “제때 병원을 찾지 않았다면 위험했을 수 있다”고 밝혔다. 존슨은 치료를 받고 건강을 회복했으며, 현재 유방암 백신 임상 시험에 참여하고 있다.앞서 지난해 3월에도 반려견의 이상 행동으로 유방암을 발견한 영국 30대 여성의 사연이 전해진 바 있다.2023년에도 영국에서 반려견이 주인의 엉덩이 냄새를 계속 맡았고, 실제로 견주에게 3기 항문암이 발견된 사례가 있다.이처럼 후각이 발달한 개가 암을 냄새로 찾아내는 사례가 잇따르면서 이를 사업화하는 기업도 등장했다. 이스라엘 스타트업 스팟잇얼리는 개의 후각 데이터를 인공지능(AI)으로 학습시켜, 사람의 호흡만으로 암을 감지하는 가정용 조기 암 검진 키트를 개발 중이다.슐로미 마다르 스팟잇얼리 대표는 “개가 인간의 질병, 특히 암을 냄새로 감지하도록 훈련될 수 있다는 과학적 근거가 점점 더 명확해지고 있다”고 밝혔다.개의 후각이 암 진단에 활용될 수 있다는 연구는 2004년 영국 과학자 클레어 게스트 박사 연구팀이 방광암 환자를 구별해낸 논문을 발표한 이후 꾸준히 이어지고 있다.개는 사람의 호흡·땀·소변·혈액 등에서 방출되는 미량의 휘발성 화합물(VOCs)을 감지할 수 있어 대장암·폐암·전립선암·유방암·난소암 등 다양한 암을 높은 정확도로 탐지할 수 있는 것으로 알려졌다.스팟잇얼리의 검진 과정은 간단하다. 사용자가 가정에서 호흡 샘플을 채취해 회사로 보내면 훈련된 비글 18마리가 암 특유의 냄새를 구별해내고, 그 행동을 AI 플랫폼이 실시간으로 분석·검증한다.네이처 산하 과학 저널 사이언티픽 리포트에 게재된 연구 결과에 따르면 스팟잇얼리의 훈련된 개들은 94%의 정확도로 호흡 샘플에서 초기 암을 탐지했다. 1400여명이 참여한 이중맹검 임상연구는 유방암·대장암·전립선암·폐암 등 4대 암 조기 검진에 초점을 맞췄다.스팟잇얼리는 최근 2030만 달러(약 280억원)의 투자를 유치하며 미국 시장 진출을 본격화했다. 내년부터 병원 처방을 통해 소비자에게 제공하는 것을 목표로 하고 있다.이보희 기자