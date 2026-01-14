logo
신세계 손녀 ‘올데프’ 애니, “컬럼비아대 복학” 돌연 미국행

입력 2026 01 14 10:30 수정 2026 01 14 10:30
사진=애니 인스타그램 캡처
사진=애니 인스타그램 캡처


그룹 올데이 프로젝트의 멤버 애니(본명 문서윤)가 다시 ‘아이비리그 학생’으로 돌아간다.

애니의 소속사 더블랙레이블 측 관계자는 “애니가 곧 컬럼비아 대학교에 복학한다”며 “현지에서 학업과 음악 작업을 병행할 계획”이라고 공식 입장을 밝혔다.

소속사 측은 “애니는 학업에 집중함과 동시에 틈틈이 해외 팬미팅 등 일정에도 참여할 수 있도록 논의 중”이라며 “최대한 학업에 피해가 없도록 스케줄을 조율 중”이라고 덧붙였다.

신세계그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 신세계 정유경 회장의 장녀인 애니는 데뷔 당시부터 화제를 모았다. 그는 과거 인터뷰에서 가수가 되기 위해 부모님과 내건 독특한 조건을 공개한 바 있다. 당시 애니는 “부모님께서 아이비리그에 입학하면 가수가 되는 것을 허락한다고 하여 열심히 공부했다”고 말한 바 있다.

애니가 속한 올데이 프로젝트는 ‘금수저 그룹’으로 데뷔 전부터 주목을 받았다. 데뷔 후 음악적 실력으로 존재감을 뽐내며 지난해 6월 데뷔와 동시에 음원 차트를 휩쓸었다.

이들은 데뷔 단 6개월 만에 각종 연말 시상식 트로피를 싹쓸이하는 기염을 토했다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
