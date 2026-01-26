“마지막 흔적 사라져”…故휘성 전화번호 다른 사람에게 이전

사진=김진호 인스타그램 캡처

고(故) 휘성의 모창 가수로 대중에 얼굴을 알린 김진호가 고인의 전화번호가 타인에게 이전된 사실을 전했다.그는 시간이 지나며 조금씩 지워지는 흔적 앞에서 느낀 복잡한 심경을 드러냈다.김진호는 지난 25일 자신의 인스타그램에 “새해가 밝음과 거의 동시에 그의 카카오톡 프사가 없어졌다”는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다. 사진에는 ‘휘성형’이라고 저장된 연락처의 카카오톡 프로필이 기본 이미지로 바뀐 모습이 담겼다. 더 이상 고인의 얼굴이나 흔적을 확인할 수 없는 상태로 바뀌어 있다.그는 “필시 다른 누군가가 그의 번호를 가져간 것이겠지. 좋아하는 존재의 마지막 흔적이 사라진 것 같다”며 허전함을 표현했다. 이어 “새로운 주인은 자신이 그의 번호를 가졌다는 사실을 알까. 누군가가 밋밋해진 자신의 프로필사진을 하염없이 쳐다보았다는 그 사실을 말이다”라고 적어 보는 이들을 먹먹하게 했다.이어 그는 “주인이 바뀐 이 번호를 어떻게 해야 할까 고민”이라며 “좋아하는 존재의 마지막 흔적을 내가 스스로 없앤다는 느낌”이라고 말했다. 그러면서 “아마도 이것을 지우려면, 시간이 조금 더 걸릴 것 같다. 차라리 휴대폰을 바꿀 때 나도 몰래 사라졌으면”이라고 덧붙이며 쉽게 정리되지 않는 마음을 적었다.휘성은 지난해 3월 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견돼 많은 팬들과 동료들에게 큰 충격을 안겼다.한편 김진호는 JTBC 예능 프로그램 ‘히든싱어2’ 휘성 편에 출연해 우승을 차지하며 대중의 주목을 받았다. 이후 정식 가수로 데뷔해 음악 활동을 이어오며 휘성에 대한 존경과 애정을 여러 차례 밝혀왔다.온라인뉴스부