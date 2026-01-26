logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“하나 뿐인 오라버니” 문수아, 故문빈 생일에 전한 그리움

입력 2026 01 26 14:26 수정 2026 01 26 14:26
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=문수아 인스타그램 캡처
사진=문수아 인스타그램 캡처


그룹 빌리 멤버 문수아가 세상을 떠난 친오빠 고(故) 문빈의 생일을 맞아 깊은 그리움을 전했다.

문수아는 26일 자신의 인스타그램에 “생일 축하해 하나뿐인 오라버니”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 어린 시절 문빈과 문수아가 함께 웃고 있는 모습이 담겨 있다. 장난스럽게 붙어 있던 남매의 모습이 오빠를 향한 그리움을 더한다.

그는 별다른 설명 없이도 추억이 담긴 사진을 통해 고인의 생일을 기념했다.

해당 게시물을 본 그룹 비비지 멤버 신비는 “둘이 애기 때 티격태격하던 거 생각나네”라는 댓글을 남기며 남매의 어린 시절을 떠올렸다. 신비는 문빈과 동갑내기로, 함께 청주에서 어린 시절을 보낸 절친으로 알려졌다.

팬들 역시 “보고 싶다”, “생일 축하해”, “문 남매 늘 응원한다” 등의 댓글로 공감했다.

한편 문빈은 2009년 KBS 2TV 드라마 ‘꽃보다 남자’를 통해 아역 배우로 먼저 얼굴을 알렸고, 이후 연습생 생활을 거쳐 2016년 그룹 아스트로 멤버로 정식 데뷔했다. 이후 2023년 4월 갑작스럽게 세상을 떠나 큰 충격을 줬다.

동생 문수아가 속한 빌리는 27일 신곡을 발매하고 활동을 이어갈 예정이다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
문빈이 정식 데뷔한 연도는 언제인가?
TodayBest

  1. ‘35세’ 차주영, 건강 적신호…“더 이상 수술 미룰 수 없어” 활동 중단

    thumbnail - ‘35세’ 차주영, 건강 적신호…“더 이상 수술 미룰 수 없어” 활동 중단

  2. “초봉 6천·생활비 전액 지원”…파격 채용 공고 낸 ‘이곳’ 놀라운 정체

    thumbnail - “초봉 6천·생활비 전액 지원”…파격 채용 공고 낸 ‘이곳’ 놀라운 정체

  3. 권상우 아들, 강남역서 헌팅 당해... ‘180cm 넘는 비주얼’ 화제

    thumbnail - 권상우 아들, 강남역서 헌팅 당해... ‘180cm 넘는 비주얼’ 화제

  4. 채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”

    thumbnail - 채은정, 가정사 고백 “父는 성형외과 의사…재혼 세 번”

  5. 강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백

    thumbnail - 강균성 “46살인데 언제까지 기다려…” 혼전순결 포기 고백

  6. ‘27㎏ 감량’ 풍자, “뼈말라” 댓글 부른 근황 사진

    thumbnail - ‘27㎏ 감량’ 풍자, “뼈말라” 댓글 부른 근황 사진
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved