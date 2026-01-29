‘여에스더♥’ 홍혜걸, 제주 집 공개…샤워실에 ‘칼’ 놔둔 소름 돋는 이유

사진=유튜브 ‘A급 장영란’ 캡처

의학 전문 방송인 홍혜걸이 제주도에 저택을 공개했다.지난 28일 유튜브 채널 ‘A급 장영란’에 게재된 영상에서는 장영란이 홍혜걸의 제주 거처를 방문해 집안 곳곳을 살피는 모습이 그려졌다.이날 장영란은 저택의 규모에 감탄하며 매입 자금에 대해 질문을 던졌다. “(이 집을) 본인 돈으로 하신 거예요? 아니면 와이프 돈으로?”라는 물음에 홍혜걸은 일말의 망설임 없이 “당연히 와이프 돈이지”라고 답하며 아내 여에스더의 경제력을 강조했다.공개된 저택은 압도적인 규모를 자랑했다. 운동장을 연상케 할 정도로 넓게 펼쳐진 정원이 시선을 사로잡았다. 거실 통창을 통해 내다보이는 풍경을 본 장영란은 “완전 ‘기생충’ 집이네”라며 놀라움을 금치 못했다. 또한 저택 뒷마당에는 투명 카약 2대를 보며 홍혜걸은 “재밌어 이게”라며 제주 생활의 높은 만족도를 드러냈다.이날 방송에서 가장 큰 화제가 된 대목은 집안 곳곳에 배치된 ‘방어용 칼’의 존재였다. 평화로운 마을 분위기와 대조되는 무기 비치에 대해 묻자 홍혜걸은 “평온한 동네인데 내가 좀 주책이다. 반려견이나 우리 집사람이나 보호해야 할 사람이 있으면 이런 게 있어야 할 거 아니야”라고 말했다.특히 그는 샤워실 안에도 칼을 둔 독특한 이유를 설명해 눈길을 끌었다. 홍혜걸은 “샤워할 때가 제일 약할 때”라며 외부 침입과 같은 비상상황에 대비해 무방비 상태인 장소까지 철저한 준비를 해놨다는 설명이다.온라인뉴스부