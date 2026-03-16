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‘5월 결혼’ 최준희, 웨딩화보 공개…“인형 미모”

강경민 기자
입력 2026 03 16 09:48 수정 2026 03 16 09:48
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사진=최준희 인스타그램 캡처
사진=최준희 인스타그램 캡처


고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 결혼을 앞두고 웨딩 화보를 공개했다.

최준희는 지난 15일 자신의 인스타그램에 순백의 웨딩드레스를 입은 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그는 청순하면서도 몽환적인 분위기를 자아냈다.

그가 착용한 화이트 드레스는 옆구리 부분이 과감한 시스루 디자인으로 파격적인 노출을 선보였다.

최준희는 사진과 함께 “2025년부터 야금야금 찍던 것 중 첫 장, 하나씩 풀어보기”라며 설레는 마음을 전했다. 이어 “예신 준비 꿀팁 뭐 있나요 선배님들?”이라는 글을 덧붙이며 조언을 구하기도 했다.

지난달 깜짝 결혼 소식을 발표한 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남구 소재의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 예비 신랑은 11세 연상의 비연예인으로, 5년간 교제 끝에 결혼에 골인한 것으로 전해진다.

사진=최준희 인스타그램 캡처
사진=최준희 인스타그램 캡처


강경민 기자
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