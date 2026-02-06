이정현 딸, 잡지 촬영서 끼 폭발…“역시 연예인 유전자”

사진=KBS ‘신상출시 편스토랑’ 캡처

배우 겸 가수 이정현이 첫째 딸 서아가 스타 2세의 남다른 끼를 증명했다.오는 6일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서는 이정현 부부가 딸 서아의 장래 희망을 두고 유쾌한 설전을 벌이는 모습이 전해진다.이날 이정현은 제철 명란을 활용한 ‘명란 한 상’ 요리를 선보이며 요리 고수의 면모를 과시했다. 특히 10분 만에 완성하는 명란찌개와 감칠맛을 극대화한 명란솥밥 등 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 실용적인 레시피로 출연진들의 감탄을 자아냈다.이정현이 주방에서 활약하는 동안, 첫째 서아는 훌쩍 자란 모습으로 동생 서우를 살뜰히 챙기며 든든한 언니의 역할을 해냈다. 식사 도중 서아가 들고 온 한 권의 잡지는 현장의 분위기를 한껏 끌어올렸다. 최근 이정현이 딸과 함께 촬영한 화보가 실린 잡지였다.화보 촬영에서 선보인 서아의 윙크를 본 남편은 “이런 표정을 보면 끼가 있는 것 같다”며 미소를 감추지 못했다. 촬영 당시에도 서아는 의젓하게 대기하다가도 음악이 나오면 즉각 박자를 타며 춤을 추는 등 엄마의 DNA를 그대로 물려받은 면모를 보였다.화보를 보던 이정현이 “커서 뭐 될 거야?”라고 묻자, 서아는 망설임 없이 “싱어(가수)”라고 외쳐 왕년의 가요계를 휩쓸었던 엄마를 미소 짓게 했다. 그러나 의사인 아빠가 같은 질문을 던지자, 서아는 영리하게 “닥터(의사)”라고 말을 바꾸는 것은 물론 구체적인 희망 진료 과목까지 언급해 부부를 놀라게 했다.이에 이정현은 “의사가 아닌 가수가 되면 좋겠다”며 딸이 본인처럼 예술적인 재능을 펼치기를 바라는 솔직한 마음을 드러냈다.온라인뉴스부