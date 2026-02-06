logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

박나래 떠난 자리 ‘이 사람’이 채운다…‘놀토’ 합류 확정

입력 2026 02 06 13:55 수정 2026 02 06 13:55
기사 소리로 듣기
다시듣기
영케이. tvN 제공
영케이. tvN 제공


밴드 ‘데이식스(DAY6)’의 멤버 영케이가 tvN 예능 ‘놀라운 토요일’의 새로운 식구가 된다.

tvN 측은 6일 “영케이가 놀라운 토요일 고정 멤버로 합류한다. 출연분은 28일 오후 7시 40분 방송한다”면서 “추가 멤버 영입 계획은 정해지지 않았다”고 공식 입장을 밝혔다.

영케이는 이날 진행되는 녹화부터 본격적으로 참여해 기존 MC진과 호흡을 맞춘다.

평소 뛰어난 작사 실력과 빠른 두뇌 회전으로 정평이 나 있는 그가 음악 예능인 ‘놀토’에서 어떤 활약을 보여줄지 팬들의 기대가 높다.

이번 영케이의 영입은 프로그램이 겪은 악재 이후 이루어진 첫 번째 대규모 개편이다. 앞서 ‘놀라운 토요일’은 지난해 12월 이른바 ‘주사이모 사건’으로 큰 타격을 입었다.

당시 핵심 멤버였던 개그우먼 박나래를 비롯해 ‘받쓰 에이스’였던 샤이니 키, 유튜버 입짧은햇님 등이 불법 의료 행위를 받은 의혹에 휘말리며 하차하는 사태가 벌어졌다.

주축 멤버들이 한꺼번에 이탈하면서 프로그램 존폐 위기까지 거론됐으나, 제작진은 영케이라는 새로운 카드를 통해 정면 돌파를 선택했다. 그가 침체된 프로그램의 분위기를 다시 끌어올릴 수 있을지 시선이 집중되고 있다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
영케이가 ‘놀라운 토요일’ 고정 멤버로 합류하는가?
TodayBest

  1. “남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연

    thumbnail - “남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연

  2. 딸 임신에 “날 죽여라”…황혼육아에 떨고 있는 조부모들

    thumbnail - 딸 임신에 “날 죽여라”…황혼육아에 떨고 있는 조부모들

  3. 10kg 뺐는데 다시 쪘다…빠니보틀이 말하는 ‘위고비 이후’

    thumbnail - 10kg 뺐는데 다시 쪘다…빠니보틀이 말하는 ‘위고비 이후’

  4. 생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 “마시지 마세요” 경고

    thumbnail - 생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 “마시지 마세요” 경고

  5. 찻잔으로 얼굴 벅벅 ‘경악’…이정현, 독특한 피부 관리법 공개

    thumbnail - 찻잔으로 얼굴 벅벅 ‘경악’…이정현, 독특한 피부 관리법 공개

  6. ‘55세 미혼’ 김승수, 송은이에 “실물 더 귀엽다” 돌발 멘트…번호 교환까지

    thumbnail - ‘55세 미혼’ 김승수, 송은이에 “실물 더 귀엽다” 돌발 멘트…번호 교환까지
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved