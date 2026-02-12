최미나수 만난 홍진경…“작작하세요” 말하더니 앞에선 고개 숙였다
입력 2026 02 12 09:58 수정 2026 02 12 09:58
넷플릭스 연애 리얼리티 ‘솔로지옥5’의 MC 홍진경이 출연자 최미나수에게 공개적으로 사과한 모습이 화제다.
홍진경은 12일 자신의 인스타그램에 ‘솔로지옥5’ 회식 현장 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 그는 최미나수 앞에서 두 손을 모은 채 고개를 숙이는 듯한 장면이 포착돼 시선을 사로잡았다.
앞서 ‘솔로지옥5’에서 최미나수는 적극적이고 직진하는 연애 스타일로 화제의 중심에 섰다. 한 인물을 향한 과감한 표현과 감정 표출이 이어지자 MC들 사이에서도 다양한 반응이 나왔다. 그중 홍진경은 상황을 지켜보던 중 “작작 하세요”라고 말해 이목을 끌었다. 또 “최미나수가 MC들 때문에 화가 많이 나 있을 것 같다”라고 말하기도 했다.
이에 홍진경은 종영 후 최미나수 앞에서 장난스럽게 두 손을 모으며 사과의 뜻을 전했고 최미나수도 웃음으로 응하며 훈훈한 마무리를 했다.
한편, ‘솔로지옥’은 넷플릭스가 선보인 연애 리얼리티 시리즈로, 낯선 남녀 출연자들이 ‘지옥도’라 불리는 외딴 섬에서 생활하며 사랑을 찾아가는 과정을 담고 있다.
온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
홍진경이 최미나수에게 사과한 이유는 무엇인가요?