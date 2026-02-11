logo
[속보]“의문의 음료 마셔” 강북 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포

이보희 기자
입력 2026 02 11 20:29 수정 2026 02 11 20:31
서울 강북구 모텔서 젊은 남성 연달아 숨져
시신서 마약류 검출
“음료 마시고 기절했다”는 신고도

경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


서울 강북구의 한 모텔에서 20대 남성이 숨진 채 발견된 가운데 그와 함께 모텔에 갔던 여성이 긴급 체포됐다.

11일 서울 강북경찰서는 상해치사, 마약류관리법 위반 혐의로 20대 여성 A씨를 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난 9일 밤 강북구의 한 모텔에서 20대 남성 B씨에게 불상의 약물이 든 음료를 건넨 혐의를 받는다.

B씨는 다음 날인 10일 오후 5시 40분쯤 숨진 채로 발견됐다. 신고를 받고 출동한 경찰은 같은 날 오후 9시쯤 A씨를 긴급 체포했다.

경찰은 출동 당시 모텔 방에서 발견된 맥주캔 등의 물품에 대해 국립과학수사연구원(국과수)에 감정을 의뢰했다.

경찰은 지난달 강북구의 다른 모텔에서 발생한 남성 C씨 변사 사건과 지난해 12월 발생한 D씨 상해 사건 각 1건도 A씨가 같은 수법으로 범행을 저질렀을 가능성이 있는 것으로 보고 있다. D씨는 “A씨가 건넨 음료를 마시고 기절했었다”는 내용이 담긴 고소장을 지난달 접수한 것으로 전해졌다.

경찰은 국과수로부터 지난달 변사 사건 피해자 C씨의 신체에서 마약류가 검출됐다는 구두 소견을 받았다. A씨는 당시 C씨와 함께 모텔 방에 있던 것으로 확인됐으며, 역시 사망 전 A씨로부터 받은 불상의 음료를 마신 정황도 포착됐다.

A씨는 무직인 것으로 전해졌다.

경찰은 구체적인 범행 동기와 경위를 조사한 뒤 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.

이보희 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
서울특별시 중구 세종대로 124
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved